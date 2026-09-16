El Wydad Athletic Club anunció este miércoles un nuevo fichaje durante el mercado de fichajes veraniego que sigue abierto en Marruecos.

El Wydad reveló, en un comunicado oficial, la contratación del jugador Yassine Jebrane, en el marco del refuerzo de la plantilla del equipo, de cara a la nueva temporada.

El club rojo aclaró que Jebrane firmó un contrato que se extiende por tres temporadas, en el marco de la continuidad del Wydad Athletic en el refuerzo de las filas de su primer equipo con elementos jóvenes y ambiciosos.

Jebrane se incorporó al Wydad Athletic procedente del Olympique Dcheira, teniendo en cuenta que el jugador, de 26 años, ocupa la posición de extremo izquierdo.

Cabe recordar que el Wydad Athletic cerró una serie de fichajes durante el actual mercado veraniego, entre ellos el regreso del trío formado por Yahya Jebrane, Yahya Attiat-Allah y Ayman El Hassouni.







