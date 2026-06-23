Fuerte reacción del Real Madrid tras el rechazo de su recurso contra el acuerdo de la Liga

El Real Madrid ha perdido un recurso judicial contra LaLiga sobre la validez del acuerdo «CVC» de derechos audiovisuales.

El club lo ha confirmado en un comunicado en su web: «La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por el Real Madrid y el Athletic de Bilbao contra los acuerdos de la Liga relacionados con el proceso CVC».

El club respeta la resolución, pero discrepa de sus conclusiones y considera que la sentencia no aborda adecuadamente cuestiones jurídicas, económicas e institucionales clave para el presente y futuro del fútbol profesional español.

La sentencia considera que la contraprestación a favor de CVC es un gasto de comercialización de derechos audiovisuales y que la operación no afecta a los clubes que no se adhirieron. Sin embargo, el club blanco reitera que dichos acuerdos afectan directamente al modelo de gestión de los derechos audiovisuales, al sistema económico de La Liga y a los intereses legítimos de todos los clubes.

Además, considera que un proceso con repercusiones para la estructura económica y la gobernanza del fútbol profesional español durante décadas merece un análisis minucioso de todas las cuestiones jurídicas y sus consecuencias.

Por ello, recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo, al considerar que hay cuestiones de gran importancia que requieren una resolución y la fijación de un principio jurídico sobre la gestión de los derechos audiovisuales.

Concluyó: «El Real Madrid seguirá defendiendo ante todas las instancias competentes los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica, así como los derechos de sus socios y del resto de clubes profesionales».