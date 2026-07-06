Fuerte discusión entre Bernardo Silva y Rodri tras el Portugal-España: este es el motivo

Bernardo Silva y Rodri, excompañeros en el Manchester City, protagonizaron una acalorada discusión al final de los octavos de final del Mundial entre Portugal y España. El enfrentamiento ocurrió tras la clasificación de España a cuartos con un 1-0.

En el descuento, Portugal tuvo el empate: Silva cabeceó alto y desperdició la prórroga.

Tras el fallo, Rodri celebró ante él, y las imágenes muestran un ligero golpe en la cabeza que encendió la reacción del portugués.

Silva señaló a Rodri y ambos se encararon. El resto de jugadores intervino para calmar los ánimos. Instantes después, el árbitro pitó el final.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, sorprendiendo a los aficionados, pues ambos compartieron vestuario en el Manchester City y conquistaron varios títulos.

Tras el partido, Rodri asumió la responsabilidad de su gesto y pidió disculpas a su excompañero ante los medios.

«Le pido perdón a Bernardo. Me burlé de su ocasión fallada al final del partido. Fue culpa mía», admitió Rodri.

Ambos compartieron vestuario en el Manchester City durante siete años, hasta que Silva fichó por el Real Madrid como agente libre.