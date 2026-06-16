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IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Fuerte crítica de un jugador iraní contra la organización del Mundial de 2026

M. Mohebi
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¿Qué pasa con «Timmie's» en Estados Unidos?

El futbolista iraní Mohammad Mohabi criticó las condiciones organizativas que afrontará su selección en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, tildándolas de «injustas» y agotadoras para los jugadores.

El jugador del club ruso Rostov declaró: «La selección iraní debe viajar a Estados Unidos la mañana del partido y regresar enseguida por las restricciones de estancia, lo que provoca gran agotamiento físico y mental».

Tras el 2-2 ante NuevaZelanda, añadió: «Jugamos bien, pero es difícil. Llegamos esta mañana, nos iremos y volveremos en dos días. Es injusto, pero ¿qué podemos hacer? Esto no es bueno para el fútbol».

Mahbi marcó un gol en este partido inaugural de la fase de grupos.

Sus palabras han generado gran debate en redes, sobre todo por los retos logísticos que supone organizar el torneo en tres países y las dificultades de algunas selecciones para desplazarse y alojarse entre las sedes.

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Irán, afectada por restricciones extra en Estados Unidos, ve cómo cuerpo técnico y jugadores reconocen lo difícil que es prepararse así.

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