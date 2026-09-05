«Fueron noches sin dormir en casa»: una estrella del VfB Stuttgart ajusta cuentas por una mentira sobre su traspaso

"Me he propuesto volver a ganarme el respeto hacia mi nombre. Últimamente ya se había hablado mucho, muchísimo de eso", dijo Demirovic. "Se decía que yo era un candidato a salir. Ahora he podido demostrar que estoy aquí. Y no soy un jugador que no encuentra club."

En verano hubo informaciones según las cuales Demirovic estaba en venta en el VfB. Se decía que el jugador de 28 años podía salir si llegaban ofertas adecuadas y que el entrenador Sebastian Hoeneß estaba de acuerdo con su traspaso.

Hoeneß ya desmintió con vehemencia esa versión en julio. El técnico de 44 años se mostró "irritado y, sinceramente, enfadado por algunas cosas que se escribieron". Además, dejó clara su postura sobre Demirovic: "Mi objetivo es tener siempre a los mejores jugadores en el VfB y Medo es uno de nuestros mejores jugadores."

Ese tipo de informaciones y especulaciones sobre su persona le provocaron a Demirovic "noches sin dormir", como reconoció el viernes por la noche. "Ya en la concentración se difundió una mentira, que el entrenador quería venderme. Eso lo aclaramos rápidamente."

Demirovic ofrece detalles: "¿Soy tan poco deseado?"

Sin embargo, aseguró que llegó a cuestionarse a sí mismo, porque las especulaciones no cesaron pese a la aclaración de Hoeneß y a su clara declaración de compromiso con el VfB. "Llega un momento en el que uno entra en una fase en la que se pregunta: '¿De verdad tengo que mirar otras opciones? ¿Soy tan poco deseado?'", explicó Demirovic, ofreciendo detalles sobre su estado emocional aún hace pocas semanas.

Galatasaray habría mostrado un gran interés por el corpulento delantero, pero en realidad un cambio de club nunca fue un tema. "Ahora mismo no hay mucho mejor ahí fuera", dice Demirovic. "El entrenador me ha transmitido en las conversaciones una sensación de importancia. Y entonces no le dejé otra opción al entrenador y le dije que me quedaba en el VfB."

En la victoria en casa ante el Colonia, Demirovic entró en el minuto 70 por Deniz Undav y marcó cinco minutos después el decisivo 3:0 ante unos visitantes peligrosos en la segunda parte. Al final, el Stuttgart ganó 4:1 (1:0) y así se resarció de la derrota por 1:5 en el estreno ante el Bayern.