Michael Yormack, presidente de Roc Nation Sports International, la agencia que representa a Vinicius, confirmó en declaraciones a Sportsboom que el club londinense había mostrado un interés serio por el extremo. «El Arsenal estuvo muy implicado. Fueron muy insistentes», explicó Yormack. Irse a Londres sí fue una opción para Vinicius. «¿Se planteó alguna vez seriamente fichar por el Arsenal? Por supuesto. Si un equipo como el Arsenal te pone la alfombra roja y te hace sentir que de verdad te quiere, tienes que escucharlo», añadió.

Sin embargo, la decisión final favoreció al Real Madrid. En agosto, Vinicius firmó un nuevo y lucrativo contrato que lo vincula al conjunto blanco hasta 2032. Para Yormack, la decisión no fue ninguna sorpresa: «El corazón de Vini está en Madrid. Es donde siempre quiso estar, donde está y donde espera pasar el resto de su carrera. Creo que nunca hubo dudas al respecto. Pasar toda su carrera en un solo club, el mejor del mundo, sería algo muy especial».

La relación entre Vinicius y el Real Madrid no siempre ha sido fácil. A pesar de sus éxitos deportivos, el atacante ha tenido que soportar críticas de sus propios aficionados en repetidas ocasiones e incluso ha recibido silbidos varias veces en el Santiago Bernabéu. Su comportamiento fue noticia una y otra vez, especialmente la temporada pasada: cuando el entonces entrenador Xabi Alonso lo sustituyó en el Clásico contra el FC Barcelona, perdió los nervios y gritó ante las cámaras: «Siempre yo. Dejo el equipo. Me voy, es mejor que me vaya».

A raíz de aquello, volvieron a surgir especulaciones sobre una posible salida. El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, incluso habría contactado personalmente con Vinicius para convencerlo de fichar por el club londinense.

El inicio de la temporada 2026/27 tampoco ha sido, hasta ahora, el ideal para el extremo. Tras diez partidos oficiales, solo suma un gol y tres asistencias. A ello se añade una sanción en LaLiga: después de tirar del pelo a un rival antes de su supuesto gol en el partido contra el FC Villarreal y perder posteriormente los nervios, Vinicius fue sancionado con cuatro partidos de liga.

En la Champions League, en cambio, el brasileño sí puede jugar. Por tanto, nada impide que participe en el duelo contra el RB Leipzig del miércoles.