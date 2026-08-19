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Traducido por

Fuera del terreno de juego: una estrella del Al-Hilal desbanca a Cristiano Ronaldo en la cima de la Liga Saudí

C. Ronaldo
Rúben Neves
Al Riyadh vs Al Nasr FC
Al Riyadh
Al Nasr FC
1ª División
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Portugal
Arabia Saudita

Una nueva batalla perdida por la estrella portuguesa en la Roshan

La estrella del Al Hilal, el portugués Cristiano Ronaldo, desbancó al capitán del vecino y eterno rival, el Al Nassr, de la cima de la Roshn Saudi League, en una competición fuera del terreno de juego.

"EA SPORTS FC" publicó la lista de los jugadores mejor valorados de la liga saudí en el videojuego "FC27", en la que Ronaldo descendió de la cima que había ocupado durante los últimos tres años.

Ronaldo se situó en el segundo puesto de la liga saudí, con una valoración de 84, por detrás de su compatriota Rúben Neves, centrocampista del Al Hilal, que obtuvo una valoración de 85, siendo el mejor valorado.

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Ronaldo no estuvo solo en el segundo puesto, ya que igualó con el serbio Sergej Milinković-Savić, centrocampista del Al Hilal, y el mexicano Julián Quiñones, delantero del Al Qadsiah.

1ª División
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1ª División
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Al Nasr FC
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Por su parte, 6 jugadores obtuvieron una valoración de 83: el portugués Francisco Trincão, el brasileño Roger Ibáñez y el inglés Ivan Toney, del Al Ahli; el francés Kingsley Coman, el español Íñigo Martínez y el portugués João Félix, del Al Nassr.

Por otro lado, varios jugadores de talla mundial quedaron fuera de la lista de los diez primeros, como los franceses Karim Benzema y Theo Hernández, del Al Hilal, quienes obtuvieron una valoración de 82, la misma valoración que el senegalés Sadio Mané, estrella del Al Nassr.

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