Fuera del Mundial... El Barcelona zanja su situación con respecto al defensa del City

El Manchester City prepara el regreso de varios cedidos. Bajo la dirección de Enzo Maresca, el club prefiere evaluar a quienes puedan aportar antes que iniciar una gran reconstrucción.

Destaca el central brasileño Vítor Reis, que regresa al Etihad tras un curso en el Girona, donde dejó huella pese a las dificultades del equipo.

El central, de 20 años, jugó la temporada 2025-2026 con el Girona —club afiliado al City Football Group— y se consolidó como uno de los más destacados del equipo, adquiriendo valiosa experiencia en su primera aventura europea.

A pesar del descenso del Girona en la última jornada, su rendimiento fue uno de los pocos aspectos positivos, lo que llevó al City a incluirlo en sus planes para la nueva temporada en lugar de buscar otra cesión.

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Se espera que Reis se integre a la plantilla del City durante la gira de pretemporada en Hong Kong a finales de julio, donde trabajará con los jugadores que no disputaron el Mundial antes de que se defina su papel en el equipo.

Medios españoles llegaron a vincularlo con el Barcelona, aunque el City lo descarta como mera especulación. Por ahora, el plan es que esté a disposición de Maresca la próxima temporada».

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A pesar de haber jugado solo 22 partidos con el Palmeiras, el City lo fichó en enero de 2025 por 29,6 millones de libras, mismo mes en que contrató a Abdulkadir Khusanov. mientras que el internacional uzbeko se afianzó como titular, Reis solo jugó cuatro partidos antes de ser cedido para ganar experiencia.