Fuera de los planes y sin ofertas: una estrella del Real Madrid, un «dolor de cabeza» para Mourinho

El Real Madrid afronta un dilema en su camino para completar su plantilla antes del inicio de la temporada, después de que su defensa haya quedado fuera de los planes del entrenador José Mourinho, en un momento en el que ni el club ni el agente del jugador, Jorge Mendes, han logrado encontrar una oferta adecuada que permita su salida.

Y a pesar de que Mourinho ha cerrado 6 fichajes durante el actual mercado de fichajes de verano, el técnico portugués sigue buscando un defensa adicional, ya que desea contar con 5 opciones fiables en el centro de la defensa, mientras que Raúl Asencio no entra en sus planes para la nueva temporada.

El salario de Asencio bloquea su salida

Asencio había logrado hacerse un hueco en el primer equipo del Real Madrid hace dos temporadas, lo que llevó al club a renovar su contrato rápidamente para asegurar su continuidad, pero el salario que obtuvo tras la renovación se ha convertido ahora en un obstáculo para su salida.

Según destacó el diario "Sport", Asencio percibe unos 6 millones de euros anuales antes de impuestos, un salario que lo sitúa en un tramo alto dentro del equipo, y que supera lo que perciben jugadores como Arda Güler y Endrick, y se acerca a los salarios de Brahim Díaz y Álvaro Carreras.

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Asencio experimentó un notable retroceso durante la temporada pasada, después de perder su puesto de titular en favor de Dean Huijsen, y se convirtió en la última opción entre los defensas del equipo, incluso por detrás del austriaco David Alaba.

Y con el éxito del Real Madrid este verano al desprenderse del salario de Alaba, el club espera repetir lo mismo con Asencio, aunque la tarea parece más complicada hasta el momento.

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Mourinho le comunicó su salida

Según informó "As", Mourinho comunicó directamente a Asencio que no entra en sus planes para la próxima temporada, y le pidió que buscara un nuevo club.

Pero el problema radica en la ausencia de ofertas adecuadas hasta ahora, ya que Mendes trabaja para encontrar un equipo dispuesto a pagar el valor del traspaso del jugador o a asumir su elevado salario, sin que sus intentos hayan logrado alcanzar un acuerdo hasta el momento.

La defensa no le da tranquilidad a Mourinho

La insistencia de Mourinho en incorporar un nuevo defensa llega a raíz de los problemas que sufrió el Real Madrid en esta posición durante la temporada pasada.

De entre los 5 defensas de la plantilla la temporada pasada, 3 sufrieron lesiones recurrentes, mientras que los otros dos no ofrecieron el nivel que se esperaba de ellos, lo que llevó al club a realizar un único cambio en la línea defensiva este verano, que consistió en la contratación de Ibrahima Konaté a cambio de la salida de Alaba.

El defensa francés llegó al Real Madrid tras una temporada calificada como una de las peores de su carrera, pero es candidato a comenzar los primeros partidos oficiales como titular junto a Huijsen.

Mourinho espera que Huijsen recupere el nivel que mostró anteriormente, mientras que los interrogantes se mantienen en torno al estado físico de Antonio Rüdiger y Éder Militão, dado que ambos han sufrido lesiones recurrentes durante las últimas temporadas.

Con todo, Militão, en caso de alcanzar su plena disponibilidad física, conservará su puesto de titular sin discusión.

La salida de Asencio, clave del nuevo fichaje

Para evitar estos temores, Mourinho desea contratar a un quinto defensa, o quizás a un nuevo centrocampista para reforzar el mediocampo, pero el Real Madrid choca con el obstáculo de la lista de jugadores inscritos.

El club no puede añadir nuevos elementos a su plantilla mientras no logre primero hacer hueco con la salida de algunos jugadores.

En Madrid, el club estaría encantado de desprenderse de Asencio y de otro centrocampista para poder avanzar hacia dos nuevos fichajes, pero el asunto sigue bloqueado hasta el momento.

Mendes continúa trabajando para encontrar una salida a Asencio, aunque el fracaso en cerrar esta operación mantendrá aplazado el movimiento del Real Madrid para contratar a un nuevo defensa, y coloca a Mourinho ante un dilema relativo a la configuración de su plantilla antes del inicio de la temporada.

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