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Abobakr El Mokadem

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Fuera de los planes... ¿Por qué la Federación Argelina le ha cerrado la puerta a Hervé Renard?

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Argelia se prepara para pasar página tras la etapa de Petković

Tras la eliminación de Argelia en dieciseisavos del Mundial 2026 ante Suiza (2-0), Hervé Renard aparece como candidato para sustituir a Vladimir Petković.

Tras dirigir brevemente a Túnez en el Mundial, el francés quedó libre y su experiencia en África lo perfilaba como opción sólida.

 Sin embargo, según Foot Mercato, la Federación Argelina no valorará su fichaje.

Los informes señalan que la Federación Argelina optará por un técnico carismático, pero no francés.

 Así, se descartaría a Renard pese a su palmarés continental.

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