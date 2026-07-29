Fuera de la lista: la gira asiática rodea de dudas el futuro de la estrella del City

Manchester City ha iniciado una nueva etapa bajo la dirección del entrenador italiano Enzo Maresca, pero la situación de una de sus antiguas estrellas más destacadas sigue rodeada de incertidumbre.

Manchester City regresó la semana pasada a los entrenamientos de preparación de cara a la nueva temporada, y Jack Grealish estuvo entre los jugadores que se incorporaron al equipo, antes de quedar fuera de la lista de la expedición rumbo a Hong Kong y Seúl para disputar la gira asiática, que se extiende durante 11 días.

Según BBC Sport, el centrocampista inglés continúa recuperándose de una lesión en el pie que sufrió el pasado enero, la cual puso fin de forma prematura a su cesión en el Everton, después de que hubiera comenzado a recuperar su nivel de manera gradual. La lesión también le privó de la oportunidad de competir por un puesto en la lista de la selección de Inglaterra que participó en el Mundial.

Grealish había quedado fuera de los planes del anterior entrenador Pep Guardiola, para regresar a Manchester City entrando ya en el último año de su contrato, sin que exista ningún indicio de que haya recibido una oferta de renovación, pese a su salario semanal estimado en unas 300.000 libras esterlinas.

El jugador cumplirá 31 años el próximo septiembre, mientras la principal incógnita sigue siendo si Maresca le concederá una nueva oportunidad en el primer equipo, o si accederá a su salida este verano, poniendo fin a su trayectoria con el excampeón de Inglaterra.

Maresca no ha cerrado la puerta a la continuidad de Grealish, ya que declaró la semana pasada: "En este momento está aquí, y sigue siendo jugador de Manchester City. Es mi deber intentar entrenar a todos los jugadores que hay en el club".

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Y añadió: "Tengo una buena relación con Jack desde mi marcha, y seguimos en contacto, porque tiene un gran corazón y es una persona estupenda, y después veremos qué sucede". Sin embargo, el entrenador italiano podría sentir preocupación tras la difusión de imágenes de Grealish tomando bebidas en dos ocasiones durante los últimos tres meses, algo que podría afectar a su imagen ante los clubes interesados en ficharlo.

Grealish había protagonizado las históricas celebraciones del triplete de Manchester City en 2023, pero rechazó entonces que se le calificara de "chico de fiesta", asegurando que solo "se estaba divirtiendo", aunque la repetición de estas escenas podría reducir sus opciones de traspaso.

Grealish no ha disputado ningún partido oficial desde comienzos de año, mientras que también regresó al club el centrocampista Kalvin Phillips tras una cesión fallida en el Sheffield United, en la Championship inglesa.

Y aunque Phillips todavía tiene 30 años, su trayectoria ha decaído de forma notable desde su traspaso del Leeds United a Manchester City en 2022, pues solo ha jugado siete minutos en la Copa de la Liga inglesa durante las dos últimas temporadas.

Los datos indican que Phillips también está fuera de los planes del equipo, después de quedar excluido de la lista de la gira asiática, en un contexto en el que Manchester City está abierto a escuchar las ofertas presentadas por su fichaje durante el actual período de traspasos.

La expedición del City incluyó a 28 jugadores para disputar tres partidos amistosos, mientras que Erling Haaland, el nuevo fichaje Elliot Anderson, Rayan Cherki y Nico O'Reilly obtuvieron descanso tras su participación en el Mundial.

La lista incluye también al portero italiano Gianluigi Donnarumma, Phil Foden, Josko Gvardiol y Antoine Semenyo, junto a varios jugadores del equipo filial, ante el deseo de Maresca de evaluar los elementos disponibles.

Manchester City inaugura la era Maresca con un enfrentamiento ante el Inter de Milán, campeón de la liga italiana, el sábado, antes de medirse a un equipo de estrellas de la liga surcoreana, y después al Atlético de Madrid en Seúl la próxima semana.

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