Fuera de la Eredivisie: el ADO Den Haag deja marchar a su estrella más destacada a España

El capitán Jari Vlak deja el ADO Den Haag para fichar por el CD Castellón. El centrocampista de 27 años jugará la próxima temporada en LaLiga2 en lugar de la VriendenLoterij Eredivisie.

El volante, natural de Volendam, firmó por tres temporadas con el Castellón, que aspira a ascender en los próximos años.

Según Voetbal International, ADO recibirá más de 600.000 euros por su traspaso, misma cifra que pagó en 2024 al FC Emmen.

En dos temporadas disputó 94 partidos, marcó 22 goles y dio 13 asistencias.

Su salida deja al ADO sin un auténtico líder: el año pasado fue elegido mejor jugador de la Keuken Kampioen Divisie.

Es su primera experiencia fuera de los Países Bajos, donde también jugó con el FC Volendam.

Hasta hace poco varios holandeses jugaban en el Castellón, pero ya se marcharon.