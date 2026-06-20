Fuera de Europa... Ibra apuesta por una selección sorpresa para ganar el Mundial

Zlatan Ibrahimović, leyenda de Suecia, apuesta por un equipo de fuera de Europa y Sudamérica para ganar el Mundial 2026.
Ibrahimović, quien trabaja como analista para Fox Sports en el Mundial,
Al preguntarle si la selección de Estados Unidos podía ganar el torneo, respondió con un simple «Sí».
Estados Unidos ya está en dieciseisavos tras ganar 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia, sumando 6 puntos.
“Estados Unidos hizo un buen partido ante Australia y ahora tiene el impulso necesario”, añadió.
El técnico Mauricio Pochettino acertó al colocar dos delanteros y presionar alto, forzando a Australia a recurrir a balones largos.
Y remató: «Si antes no creías en la selección estadounidense, empieza a hacerlo. Tienen el país detrás y, con ese apoyo, es difícil vencerlos».