Fuentes y Pinto fueron presentados en Colo Colo: "La idea es no venir de paso, sino marcar una diferencia"

Ambos futbolistas se plantearon grandes objetivos en su arribo al Estadio Monumental. El volante usará el dorsal 24, mientras que el arquero la 12.

Marcelo Espina, gerente deportivo de , lideró esta jornada la presentación oficial de César Fuentes y Miguel Pinto, como flamantes refuerzos del Cacique de cara al curso 2020, con la como principal desafío.

Y en la cita, ambos futbolistas se plantearon grandes objetivos en la escuadra que dirige Mario Salas. El volante de contención, multicampeón con , aseguró que busca potenciar su carrera y consagrarse en el Estadio Monumental.

“Llego en un momento muy tranquilo. Me toca pelear un puesto con un referente que siempre he tenido que es Carlos Carmona. Nos servirá para que los dos subamos nuestro nivel… Quería este desafío, lo necesitaba en mi carrera, salir de mi zona de confort. Vengo con las mejores ganas. Este club tiene que estar siempre peleando copas internacionales. Con el profe y con el gran plantel que se está armando lo vamos a lograr. Buscamos ganar todos los torneos que nos toque jugar”, aseguró el rancagüino.

En esa línea, también reveló que la presencia del Comandante fue clave para su llegada a Macul. Y es que el DT lo guió en la Selección Sub 20 y en el primer bicampeonato de los Cruzados en 2016.

"Pesó mucho que él estuviera acá (Mario Salas). Su estilo de juego, su forma de trabajo me gusta mucho. Su forma de juego siempre motiva. Estoy encantado de venir. Vine a consagrarme acá y dar lo mejor de mí”, señaló Fuentes.

“Es un bonito desafío, todos quieren venir a este gran equipo a jugar. Sé que podemos lograr grandes cosas. Hemos tenido un gran recibimiento. Estamos muy contentos. Venimos a apoyar y con todo el optimismo. Será una competencia linda", cerró.

Miguel Pinto usará la “12” y Cesar Fuentes la “24”. Ahora son presentados en el Estadio Monumental @Cooperativa @alairelibrecl #CooperativaContigo pic.twitter.com/SVJnA0yTvi — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) December 22, 2019

Mientras que el ex capitán de Universidad de confesó que su principal meta es "marcar una diferencia". ”El recibimiento ha sido muy grato, de todos los compañeros, el cuerpo técnico y todo los que trabajan acá. Ha resultado todo muy bien. Mis decisiones siempre han sido para ascender en mi carrera. La tomé con mucho gusto, valoramos la llamada de la institución. Son varios los desafíos. El objetivo más importante es el grupal. En cada partido debo demostrar lo que puedo aportar. El objetivo principal es aportar al equipo… (Estaré) hasta que esté a un buen nivel profesional. La idea es no venir de paso, sino marcar una diferencia y no importa si no se ve de afuera. Vengo a buscar logros y que mis compañeros se hayan quedado con algo que yo les pueda entregar”, dijo.

También habló sobre los motivos que lo llevaron a fichar por el rival de su ex equipo y lo complicado que será ganarse a los fanáticos del cuadro Popular. "El desafío es el Everest (risas) pero no es inalcanzable. El trabajo es lo esencial para ganarse a una hinchada tan fiel como la de Colo Colo (...) Mis decisiones siempre han sido para ascender en mi carrera".

Por otra parte, habló sobre la disputa que tendrá con Brayan Cortés, titular en los blancos. "Uf, está difícil (risas). Es un gran jugador, gran profesional, se entrena al 100 por ciento. Siempre he tenido competencias con lealtad. Defender el arco de Colo Colo es tarea de todos los porteros”.

El ex golero de también destacó el retorno de Matías Fernández. "En lo que yo lo pueda ayudar a Matías (Fernández) lo voy a hacer. Me gustaría verlo con la camiseta de la Selección. Jugadores como él hacen falta. La primera impresión va a marcar muchísimo pero también hay trabajo en el día a día".

Finalmente, tuvo palabras respecto a las críticas de Johnny Herrera, quien lo cuestionó por fichar en el Cacique. "No me voy a referir a críticas de compañeros de profesión, le deseo éxito en sus proyectos. Cada uno tiene los demonios con quién pelear y espero que encuentre pronto la paz", cerró Pinto.