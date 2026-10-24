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Nuevas informaciones apuntan a que los altos cargos del Bayern de Múnich estaban cada vez más preocupados por la salud de Vincent Kompany y su falta de equilibrio entre la vida laboral y personal semanas antes de su reciente colapso. El excapitán del Manchester City fue trasladado de urgencia al hospital tras encontrarse mal mientras presenciaba un entrenamiento del equipo filial, lo que dejó profundamente conmocionados a quienes se encontraban en las instalaciones de Sabener Strasse.

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Una emergencia médica interrumpe el entrenamiento

El técnico de 40 años se encontró mal el viernes unos 20 minutos después del inicio de una sesión del filial dirigida por Dante, recién nombrado entrenador. El personal médico intervino de inmediato y el belga fue trasladado al hospital, donde permanece estable. El incidente se produjo poco después de que Kompany dirigiera la preparación del primer equipo para el partido de Bundesliga del domingo.

Según las informaciones, el entrenador del Bayern llevaba días luchando contra una infección vírica grave. Al parecer, la enfermedad le inflamó una antigua cicatriz en la cadera, lo que le causó un dolor considerable y le dificultó permanecer de pie durante períodos prolongados o subir escaleras. Los médicos del club seguían de cerca su estado e incluso le administraron medicación al comienzo del partido de Champions League del miércoles.

Tras el desvanecimiento, se suspendió de inmediato el entrenamiento del filial. Aunque la mayoría de los jugadores ya había regresado a los vestuarios, los presentes quedaron visiblemente afectados, lo que llevó a cancelar de inmediato el partido del sábado del filial contra el DJK Vilzing.

Kompany y los dirigentes del club hablan sobre el problema de salud

Getty Images

Tras el empate 2-2 del Bayern ante el Arsenal en la Champions League entre semana, Kompany reconoció abiertamente sus problemas físicos. «Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo», admitió. «La semana pasada cogí un virus bastante fuerte y, por supuesto, no escuché a mi cuerpo. Al final, mi cuerpo simplemente dijo: “¡Basta!”».

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El entrenador asistente Aaron Danks, que asumirá el mando temporalmente, destacó la incansable dedicación de Kompany. «De verdad que no es fácil conseguir que Vincent descanse», señaló Danks. «Eso es un reto, ¡ya sabéis cómo es! Es un auténtico líder y trabaja mucho. Pero tiene un virus y es importante que descanse».

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El Bayern de Múnich emitió rápidamente un comunicado para confirmar la emergencia médica: «Vincent Kompany tuvo que recibir atención médica el viernes tras desplomarse durante un entrenamiento del filial del FC Bayern. El entrenador del primer equipo estaba viendo la sesión del segundo equipo. Kompany se someterá a un examen exhaustivo en el hospital y permanecerá bajo atención médica. Por el momento, su cuerpo técnico se encargará de los entrenamientos y los partidos».

El director deportivo Max Eberl subrayó el apoyo incondicional del club. «La salud de Vincent Kompany es nuestra máxima prioridad», afirmó Eberl. «En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere pronto. Vinnie está recibiendo toda la atención médica y el apoyo necesarios, además de todo el tiempo que necesite. Su cuerpo técnico, en el que confiamos plenamente, asumirá sus funciones. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación».

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Se ignoraron las señales de alarma dentro del club

El desvanecimiento llega después de semanas de creciente preocupación entre el personal del Bayern por el intenso ritmo de vida de Kompany. Según BILD, personas del entorno del club observaron una acusada falta de equilibrio entre su vida laboral y personal y describieron al entrenador como un «adicto al trabajo». Al parecer, sus compañeros habían notado que dormía muy poco, comía a deshoras, no hacía ejercicio, tomaba demasiado café y asumía una carga de trabajo insostenible.

Su implicación en el funcionamiento del club iba mucho más allá de las tareas habituales de un entrenador. Kompany ha participado intensamente en todos los aspectos de la infraestructura diaria del Bayern y recientemente fue el principal impulsor de un proyecto para instalar grandes pantallas alrededor de los campos de entrenamiento con el fin de impedir el espionaje táctico.

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Danks toma las riendas mientras el Bayern sigue adelante

Getty Images

Danks afronta el reto inmediato de dirigir el partido de Bundesliga del domingo contra el Freiburg sin el entrenador principal. El Bayern ocupa actualmente el primer puesto de la máxima categoría alemana, con cuatro victorias y dos empates. El conjunto bávaro seguirá confiando en su delantero estrella Harry Kane, que ha sido decisivo para que Kompany conquiste dos títulos de liga desde la llegada del belga a Múnich en 2024.

Aunque mantiene un buen rendimiento en la competición nacional, Europa plantea un desafío más complicado. El Bayern ocupa actualmente el 14.º puesto en la fase de liga de la Champions League tras sumar una victoria y dos empates. El cuerpo técnico debe mantener ahora el ritmo en todas las competiciones y, al mismo tiempo, asegurarse de que su entrenador se tome el descanso prolongado que necesita para recuperarse por completo.