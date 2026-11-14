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Roberto Mancini, seleccionador de Italia, aseguró que competir por la clasificación a los cuartos de final de la UEFA Nations League representa un gran motivo de orgullo, en la previa del decisivo duelo ante la selección de Bélgica, que se disputará la noche del domingo en la capital, Bruselas.

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Mancini habló con la cadena "Sky Sports" tras la conclusión del último entrenamiento de la selección italiana en el centro de entrenamiento de Appiano Gentile, y antes del viaje de la expedición del equipo a la capital belga, donde el estadio Rey Balduino albergará el esperado enfrentamiento, bajo la dirección del árbitro noruego Espen Eskås.

La selección italiana lidera el Grupo 1 del Nivel 1, con 10 puntos, superando por diferencia de goles a la selección de Francia, que cuenta con el mismo número de puntos, mientras que la selección de Bélgica ocupa el tercer lugar con 9 puntos.

La selección italiana necesita solo un empate para asegurar su clasificación a los cuartos de final, independientemente del resultado del enfrentamiento entre Francia y Turquía, mientras que la victoria le garantiza terminar la fase de grupos como líder. Por el contrario, la selección belga no tiene otra opción que lograr el triunfo para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

Mancini dijo, en declaraciones recogidas por el diario "Corriere dello Sport": "¿Merece este partido solo tres puntos o algo más? Estar aquí y competir con los demás por la clasificación en la Liga de Naciones de la UEFA representa un motivo de orgullo para nosotros. Estamos aquí y buscamos cumplir nuestro objetivo, y podemos ganar, aunque somos conscientes de que la tarea no será fácil, porque Bélgica es una gran selección".

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El rendimiento de la selección italiana ha experimentado una notable transformación desde el regreso de Mancini a la dirección técnica el pasado septiembre, después de que iniciara su camino con una derrota en casa ante Bélgica por dos goles a cero en Roma, entre silbidos de la afición, antes de recuperar el equilibrio y lograr dos victorias ante Turquía, empatar con Francia fuera de casa, y luego vencer a la selección francesa dirigida por Zinedine Zidane por (3-1), en el enfrentamiento que se disputó la noche del jueves en el estadio San Siro.

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Mancini comentó sobre la evolución que ha experimentado el rendimiento de su equipo, diciendo: "Desde mi llegada, siempre he visto cosas positivas, y esperaba esta mejoría, además mantuve mi optimismo a pesar de la derrota en el primer partido. Ofrecimos una buena actuación en la segunda parte, y quizás merecíamos salir con el empate".

El director técnico de la selección de Italia concluyó sus declaraciones asegurando que su equipo no cambiará su estilo ante Bélgica, explicando: "Jugaremos a nuestra manera habitual, y creo que la selección belga tiene buenos jugadores, dotados de habilidad y velocidad, y el partido no será muy diferente de nuestro enfrentamiento ante Francia".

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Cabe recordar que Italia nunca se ha coronado con el título de la Liga de Naciones de la UEFA desde el inicio del torneo en la temporada (2018-2019), ya que sus mejores resultados han sido ocupar el tercer lugar en las ediciones (2020-2021) y (2022-2023).

La selección belga resolvió a su favor el enfrentamiento de la primera vuelta, que se disputó en el estadio Olímpico de Roma, por dos goles a cero, anotados por Mika Godts y Dodi Lukébakio.