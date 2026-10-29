Compartir Sigue a GOAL en Google

Carlos Tevez ha roto por fin su silencio sobre las polémicas circunstancias que propiciaron su sonado fichaje por el Manchester City procedente del Manchester United, rival de la misma ciudad. El delantero argentino asegura que la pérdida de confianza entre él y el legendario entrenador Sir Alex Ferguson fue el principal motivo de un traspaso que conmocionó al mundo del fútbol.

Anuncios

Promesas incumplidas en Old Trafford

Tevez pasó del Manchester United al Manchester City en 2009 tras dos exitosas temporadas cedido en Old Trafford. Ayudó al United a conquistar la Premier League y la Champions League, pero el club acabó negándose a pagar la cantidad necesaria para ficharlo definitivamente.

El delantero argentino fichó entonces por el Manchester City, con el que ganó su tercer título de la Premier League. Su relación con su antiguo club siguió siendo amarga, como quedó de manifiesto cuando exhibió una pancarta con el mensaje «RIP Fergie» durante el desfile del City para celebrar el título en 2012.

La sensación de que Ferguson no le valoraba

En declaraciones al canal Rio Ferdinand Presents, Tevez explicó cómo se sucedieron los acontecimientos que desembocaron en su marcha. «Hablaron conmigo (antes de) la cesión de dos años. Después, si juegas bien, (pagamos) el contrato al cabo de un año», dijo. «Fergie me dijo: “Carlos, ahora voy a pagar tu contrato y te vas a quedar en Manchester”. El equipo se fue a hacer la pretemporada».

«Recuerdo aquella conversación con Fergie. Me dijo: “Voy a pagar por Berbatov, pero tú no te preocupes, voy a comprarte y cerraremos tu contrato”».

Anuncios Anuncios

Tevez sintió que lo apartaban deliberadamente a medida que pasaba el tiempo y el fichaje definitivo no se concretaba. «Creo que Ferguson tenía hasta seis meses, desde el día en que hablamos, para cumplir su palabra. Y no lo hizo. Al contrario, empezó a dejarme en el banquillo. En mi cabeza, empezó a apartarme para rebajar mi valor. Y eso fue lo que más me dolió», continuó.

Related Topics

También expresó su frustración porque los aficionados desconocían ese contexto fundamental. «Para mí, la gente entiende», dijo. «No saben que Fergie habló conmigo ni lo que pasó entre bastidores. Creo que la gente no entiende lo que ocurrió entre Fergie y yo».

Dolor y sed de revancha

Pese a su polémica salida, Tevez admitió que sigue sintiendo cariño por el club de Old Trafford. Ferdinand se mostró comprensivo con su excompañero y señaló que la marcha del argentino prácticamente «mató» al United, que no ha vuelto a conquistar la Premier League desde 2013.

Anuncios

Tevez confesó que la situación le afectó mucho emocionalmente. «Para mí fue duro, Rio», añadió. «Fue duro porque sentía que le había entregado mi corazón al United. Y no sentí lo mismo por su parte. No sentí lo mismo porque, si recuerdas, ganamos la Champions League. Ganamos la liga y, entonces, para rebajar mi precio, trajeron a un jugador y yo seguí igual durante los primeros meses. Los meses siguientes, digamos, del segundo año. Pero para el segundo, el segundo mes, ya no quería saber nada más».

Al final, su fichaje por el club del Etihad Stadium estuvo motivado por el despecho. «Lo pasé muy bien en el United. El otro equipo, el City, fue para mí una especie de revancha. No recibí a cambio lo que di», añadió.

Anuncios

La vida en los banquillos

Tras retirarse como futbolista, Tevez pasó a los banquillos. Su último equipo fue Talleres, en su Argentina natal.

Mientras tanto, el Manchester United sigue lidiando con las consecuencias a largo plazo de la era posterior a Ferguson. El club aún lucha por recuperar el dominio nacional del que disfrutó durante la etapa de Tevez, muy exitosa pero con un desenlace desafortunado.