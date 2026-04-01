«Fue un gesto involuntario»... Elías Ben Seghir envía una carta de disculpa a la afición marroquí

En las últimas semanas, la tensión entre Senegal y Marruecos se ha intensificado tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sobre la final de la Copa Africana de Naciones de 2025.

La CAF decidió considerar a Senegal retirada de la final de la Copa Africana de Naciones y otorgar el título a Marruecos.

El sitio web marroquí Hesport afirmó que, durante el parón internacional, estalló una crisis después de que varios jugadores marcaran con «Me gusta» las publicaciones de las estrellas de la selección de Senegal durante sus celebraciones por el título, en la ceremonia celebrada ayer en el Stade de France, a pesar de que la legitimidad de la coronación sigue siendo objeto de una disputa legal internacional.

El sitio web señaló que las imágenes difundidas mostraban la implicación de estrellas como Ismail Sibari, Chadi Riad y Elias Ben Seghir, junto a Samir El Morabit, Osama Terghaline y Yassine Kichta, en este asunto, lo que intensificó las críticas del público hacia ellos.

Algunos de los implicados en la crisis se han disculpado por lo ocurrido en las últimas horas, y a ellos se ha sumado Elías Ben Seghir, jugador del Leverkusen.

Ben Seghir declaró a través de las redes sociales: «Quería hablaros rápidamente de lo que ha ocurrido en las redes sociales este fin de semana. Quiero dirigirme a vosotros ante todo porque soy consciente de que mi comportamiento quizá no haya sido el adecuado».

Y continuó: «Fue una reacción involuntaria, casi automática, hacia una persona a la que conozco bien. Actué sin ninguna intención real detrás de ese gesto, simplemente porque estoy acostumbrado a interactuar con sus publicaciones».

Y añadió: «En cuanto me di cuenta, eliminé el «me gusta» de inmediato. Quiero reiterar que, ante todo, soy marroquí. Amo profundamente a mi país y me enorgullece representar a la selección nacional, a la que elegí desde pequeño».

Y concluyó: «Por eso, quiero aclarar cualquier malentendido ofreciendo mis sinceras disculpas a todos los aficionados. Espero poder volver pronto al campo y recuperar vuestra confianza, donde cada jugador da lo mejor de sí mismo».

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