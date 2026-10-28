Aunque el resultado oficial de la votación del Balón de Oro 2026 no se publicará hasta el sábado, desde el lunes por la noche aparecen en internet cada vez más supuestas papeletas de miembros del jurado con derecho a voto, entre ellas la del periodista croata Zdravko Reic.

Su votación llamó la atención por un motivo bastante extraño: Kane, el ganador, ni siquiera figuraba entre sus cinco primeros. Reic situó al delantero de la selección inglesa en el sexto puesto, por lo que solo le otorgó cinco de los 15 puntos posibles.

En cambio, el croata, miembro del jurado del Balón de Oro desde 1992, eligió al español Rodri, campeón del mundo, como el mejor jugador a su juicio. Erling Haaland, Lionel Messi, Ferran Torres y Kylian Mbappe ocuparon, por ese orden, los puestos del segundo al quinto.

Ahora parece arrepentirse de esa decisión: «Tengo que admitir que fue un error. Tengo que admitir que me equivoqué al situar a Kane tan abajo», declaró Reic en una entrevista con el portal de noticias croata Vecernji list.

Explicó su elección alegando que se había dejado deslumbrar un poco por el Mundial y había valorado mejor a los jugadores que rindieron bien allí que a quienes habían destacado con sus clubes durante la temporada pasada.

Rodri, motor del centro del campo, fue una pieza clave en el triunfo de España en el Mundial, mientras que Haaland, Messi y Mbappe destacaron como goleadores con sus respectivas selecciones. Ferran Torres, por su parte, marcó el gol decisivo para la Furia Roja en la final contra Argentina. Sin embargo, Kane también brilló en la fase final disputada en Estados Unidos, Canadá y México, con seis goles y una asistencia para Inglaterra en su camino a las semifinales.

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¿En qué puesto situaron a Harry Kane los periodistas de otros países?

Además de la de Reic, también resultan curiosas las votaciones de algunos otros periodistas. En la República Checa, por ejemplo, Stanislav Hrabe, también miembro del jurado desde hace muchos años, situó a Kane en el décimo puesto (un punto). Rodri, Mbappe y Messi ocuparon los tres primeros lugares.

El delantero del Bayern tampoco estuvo entre los tres mejores en la votación de Italia: Mbappe, Rodri y Khvicha Kvaratskhelia ocuparon esos puestos.

Con todo, Kane obtuvo un buen resultado global. Apareció en el primer puesto de las papeletas de Uzbekistán, Kosovo y Rusia, mientras que en Ecuador y Vietnam el atacante del FC Bayern quedó entre los tres primeros.

El resultado oficial, con el detalle de todos los votos, se publicará el sábado en el nuevo número de France Football. Tenían derecho a voto 100 periodistas de los 100 países mejor situados en la clasificación mundial de la FIFA. Cada país estuvo representado por un periodista designado por France Football.