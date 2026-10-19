La Unión Europea de Fútbol, la UEFA, anunció la designación del árbitro rumano Istvan Kovacs para dirigir el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Leipzig, previsto en el estadio Santiago Bernabéu, dentro de las competiciones de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa, mientras que el polaco Tomasz Kwiatkowski asumirá la responsabilidad de la tecnología del videoarbitraje asistente, el VAR.

El diario español Mundo Deportivo señaló que Kovacs, de 42 años, pertenece a la categoría de élite de los árbitros de la Unión Europea de Fútbol y porta la insignia internacional desde el año 2010, siendo este el primer partido que dirige en la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa durante la presente temporada.

El encuentro reviste una importancia especial para el árbitro rumano, ya que será el sexto duelo que dirige al Real Madrid en las competiciones europeas, después de que sus partidos anteriores con el conjunto blanco registraran 3 victorias y dos derrotas.

La última derrota del Real Madrid bajo la dirección de Kovacs fue ante el Liverpool, cuando el equipo español cayó por un gol a cero en el estadio de Anfield en la fase de liga de la temporada pasada.

En cuanto a la primera derrota, llegó ante el Manchester City por un resultado de 4-3 en Inglaterra, durante la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa de la temporada 2021-2022.

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Por el contrario, el Real Madrid logró 3 victorias en los otros partidos que dirigió el árbitro rumano, empezando con el triunfo ante el Liverpool por un resultado de 5-2 en la ida de los octavos de final de la temporada 2022-2023, para luego arrollar al Borussia Dortmund por el mismo resultado en el estadio Santiago Bernabéu en la fase de grupos, antes de imponerse al Manchester City por 3-1 en el duelo de vuelta dentro de las rondas eliminatorias de la temporada 2024-2025.

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Leipzig será la primera vez que Kovacs dirija un partido de un equipo alemán en una de las competiciones europeas, en una nueva prueba para el árbitro rumano en el ámbito continental.