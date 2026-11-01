Compartir Sigue a GOAL en Google

El defensa del Liverpool Ronald Araujo cree que el equipo aún puede mejorar su rendimiento pese a haber ganado cinco partidos consecutivos en todas las competiciones. El uruguayo también recordó su famosa entrada con la cabeza ante el Brighton antes del duelo del domingo contra el Arsenal, campeón de la Premier League.

Anuncios

Araujo confía en el Liverpool tras encadenar cinco victorias

El Liverpool recibe este domingo en Anfield al Arsenal, campeón de la Premier League, con el objetivo de ampliar a seis su racha de victorias consecutivas en todas las competiciones. El equipo de Andoni Iraola llega al encuentro después de imponerse al Chelsea en la tanda de penaltis de la Carabao Cup entre semana.

Ronald Araujo, elegido mejor jugador del partido contra el Brighton, cree que la plantilla está progresando notablemente.

El defensa uruguayo insiste en que el equipo aún no ha alcanzado todo su potencial.

Araujo insiste en que el Liverpool puede mejorar aún más

Antes del encuentro contra el equipo de Mikel Arteta, Araujo destacó el crecimiento de la plantilla a las órdenes de Iraola. «No hay duda de que estamos en un buen momento. Personalmente, estoy convencido del equipo que tenemos», afirmó Araujo.

Anuncios Anuncios

«Quizá no tuvimos el mejor comienzo, pero, por el equipo que tenemos y por el trabajo y la filosofía que el entrenador tiene para nosotros, estaba convencido de que el equipo seguiría creciendo».

Related Topics

Entretenimiento total Max ✅ Transmite en streaming la gran mayoría de los partidos de la Premier League en directo, operando como el hogar digital principal del fútbol inglés en México. ✅ Combina la acción del deporte en vivo con el enorme catálogo de series premium de HBO y películas de Warner Bros dentro de la misma suscripción. ✅ Los encuentros más atractivos de cada jornada también se transmiten simultáneamente por televisión de paga tradicional a través de los canales TNT o Cinemax. Mensual desde $149 MXN Contrata Max

«Estamos en esa fase de desarrollo y eso es estupendo, porque significa que todavía hay margen de mejora... No podemos conformarnos», añadió.

El defensa recuerda su entrada de cabeza contra el Brighton, que se hizo viral

Araujo habló de su ya famosa entrada con la cabeza desde el suelo durante la reciente victoria liguera del Liverpool por 2-0 ante el Brighton. «Al final, fue simplemente una solución. Me había tirado al suelo y usé la cabeza», explicó Araujo con una sonrisa.

Anuncios

«Soy muy apasionado y así vivo el fútbol. Siempre he sido así... Tengo que estar preparado para hacer lo que sea necesario para ayudar al equipo».

«Como me había ido al suelo y el balón estaba ahí, usé la cabeza y llegué a tocarlo. Fue genial, pero es parte de mi trabajo», añadió.

Anuncios

El Liverpool se prepara para un exigente duelo contra el Arsenal

Araujo reconoció la dificultad de la prueba que espera al Liverpool en Anfield ante el vigente campeón de liga.

«Es un partido difícil. Nos vamos a enfrentar al campeón de la Premier League, finalista de la Champions League... Pero nosotros también tenemos nuestras armas», señaló Araujo.

Anuncios

El Liverpool se centra en conseguir tres puntos vitales ante su afición.