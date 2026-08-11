Según informa Bild, en el primer partido oficial del SGE en la DFB-Pokal contra el equipo de la Oberliga St. Tönis, dentro de algo menos de semana y media, quien estará bajo palos será Kaua Santos y no el portero titular de la pasada temporada, Michael Zetterer.

Según esa información, el brasileño se ha ganado una pequeña ventaja sobre su competidor alemán durante la pretemporada bajo las órdenes del nuevo entrenador Adi Hütter, aunque la lucha por el estatus de número uno en el Eintracht de Frankfurt todavía no estaría decidida de forma definitiva.

También por eso, Zetterer no planea salir de Frankfurt, según Bild. Hütter le habría garantizado al jugador de 31 años una competencia justa y las mismas oportunidades, por lo que existe la esperanza de poder volver a dar el salto a la primera fila en caso de una lesión o de un rendimiento demasiado flojo de Santos.

¿Quién ganará la carrera por la portería del Eintracht Frankfurt?

La pasada temporada, Zetterer había llegado al Eintracht inicialmente como suplente previsto de Santos, pero pronto demostró ser la opción más segura y fiable en la portería, por lo que el entonces entrenador Dino Toppmöller sentó al brasileño en el banquillo y ascendió al alemán al puesto de número uno.

Cuando, con la llegada de Albert Riera, Santos volvió a recibir la preferencia, Zetterer tuvo que regresar en un primer momento al banquillo. Sin embargo, Santos sufrió en primavera una lesión más grave en la rodilla, por lo que el SGE tuvo que volver a confiar en Zetterer. Finalmente, el jugador de 31 años defendió la portería del conjunto de Frankfurt hasta el final de la temporada.



