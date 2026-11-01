¿Fue Gakpo víctima de una injusticia? Una jugada polémica enciende la controversia en el duelo entre Liverpool y Arsenal

El duelo entre Liverpool y Arsenal en el estadio de Anfield, este domingo por la noche, correspondiente a la novena jornada de la Premier League, vivió una jugada arbitral polémica, después de que los jugadores del Liverpool reclamaran un penalti tras la caída del delantero neerlandés Cody Gakpo dentro del área, en un episodio que generó división entre los analistas.

Los detalles del episodio se remontan al minuto 29, cuando Christos Tzolis, jugador del Arsenal, colocó las manos sobre los muslos de Gakpo, lo que provocó la caída del delantero neerlandés al suelo, entre las reclamaciones de los jugadores del Liverpool para que se señalara penalti, según informó la cadena "Sky Sports".

Pero el árbitro Andy Madley no atendió las protestas de los jugadores del Liverpool y decidió dar continuidad al juego sin señalar ninguna falta, antes de que interviniera la tecnología del videoarbitraje (VAR) para revisar la jugada, y la revisión terminó respaldando la decisión del árbitro, sin señalar penalti a favor del equipo local.

Por su parte, Laura Hunter, enviada de la cadena "Sky Sports" al estadio de Anfield, comentó sobre el episodio: "La acción de Tzolis fue algo ingenua, se puso en una mala posición. Lo único que lo salvó es que Gakpo no habría podido llegar al balón por detrás de los defensas, tanto si fue sujetado por Tzolis como si no".

Por su parte, Gary Neville, analista de la cadena "Sky Sports", consideró que la entrada del jugador del Arsenal fue imprudente, pero que no ameritaba señalar penalti, explicando: "La acción de Tzolis fue temeraria, pero no creo que Gakpo hubiera podido llegar al balón, ya que el defensa le sacaba ventaja con claridad. No veo que la situación amerite señalar falta, pues Gakpo sabía que no iba a poder alcanzar el balón, y por eso decidió dejarse caer".

De este modo, la jugada transcurrió sin que se señalara penalti para el Liverpool, pese a la polémica que generó dentro del campo y la diferencia de pareceres sobre el grado de influencia de la entrada de Tzolis en la caída de Gakpo.