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El Bayern de Múnich estaría interesado en fichar a Gianluca Prestianni, del Benfica de Lisboa. Así lo informa el periodista portugués Pedro Sousa.

Sousa reveló en el programa «Record na Hora» que el club más laureado de Alemania está entre los que se han fijado en el atacante de 20 años. El Paris Saint-Germain también figura entre los interesados y, al parecer, los franceses quieren presentar pronto una oferta al Benfica.

Prestianni viste la camiseta del 38 veces campeón de Portugal desde enero de 2024. Su contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2029, por lo que difícilmente resultaría asequible para otros clubes. Sousa cree incluso que, en caso de traspaso, el extremo podría dejar hasta 100 millones de euros en las arcas del Benfica.

Pese a su juventud, el argentino ya es titular indiscutible en el conjunto lisboeta. Tras un año pasado discreto, esta temporada suma 18 participaciones de gol (12 tantos y seis asistencias) en 20 partidos oficiales entre todas las competiciones.

Getty Images

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¿Encaja Gianluca Prestianni en el perfil que busca el Bayern de Múnich?

Sin embargo, Prestianni no solo se dio a conocer por sus buenas actuaciones. En el partido de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid disputado el pasado febrero, presuntamente profirió insultos racistas contra su rival Vinicius Junior mientras se tapaba la boca con la mano. La UEFA lo sancionó entonces con seis partidos de suspensión, tres de ellos en suspenso.

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Además, la FIFA introdujo en el Mundial de 2026 una norma según la cual un jugador debía ser expulsado directamente con tarjeta roja si intentaba comunicarse con una mano delante de la boca. La norma se aplicó por primera vez en el partido de la fase de grupos entre Paraguay y Turquía, cuando el paraguayo Miguel Almiron vio la roja tras una trifulca y una revisión del VAR.

En teoría, Prestianni encajaría en el perfil que busca el Bayern, ya que el conjunto muniqués sigue buscando un extremo que pueda aliviar un poco la carga de Luis Diaz, actualmente lesionado.

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No obstante, es muy dudoso que el club más laureado de Alemania esté dispuesto a desembolsar por él una cantidad elevada de decenas de millones de euros. Más bien busca una alternativa asequible y a largo plazo para el colombiano.