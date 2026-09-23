«Al principio no fue una situación fácil para mí», dijo Zoma, «pero ahora me siento realmente muy bien con la decisión. Aquí tengo una responsabilidad, porque el equipo y el cuerpo técnico confían en mí».

Las ofertas de la máxima categoría del fútbol alemán fueron, aun así, una confirmación de su propio rendimiento para el atacante. «Hubo interés desde la Bundesliga por parte del Werder Bremen y del FC Augsburgo. Fue algo especial», reveló el jugador de 22 años, que en el Club todavía tiene un contrato de larga duración hasta 2029 y que, según medios italianos, recientemente también habría entrado en la lista del VfB Stuttgart.

Que el italiano de nacimiento siguiera en el FCN está resultando ser una auténtica fortuna deportiva para el Núremberg. En los primeros seis partidos de liga de la presente temporada, el veloz diestro demostró de forma impresionante su calidad de cara a la portería rival y ya ha marcado seis goles.

Ese olfato goleador tampoco pasó desapercibido en su país: Zoma fue convocado por primera vez con la selección italiana. Incluso la Gazzetta dello Sport dedicó atención al atacante y se deshizo en elogios: «Un italiano hechiza a Alemania». Además, este «attacante» de «Germania» habría calentado ahora el corazón de Miroslav Klose.

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Miroslav Klose, sobre Mohamed Alì Zoma: «Si supiera todo lo que puede hacer...»

La alta consideración en Italia no está relacionada en último término con el entrenador jefe del FCN. Klose sigue gozando de un gran prestigio por sus cinco años en la Lazio. El técnico del Núremberg se mostró satisfecho por el repentino interés desde el sur, aunque también reaccionó con una sonrisa. «Ni siquiera lo tenían en el radar, y de repente leen Núremberg, saben quién es el entrenador allí», dijo Klose. El campeón del mundo de 2014 está firmemente convencido del enorme potencial de su pupilo: «Si supiera todo lo que puede hacer...»

Zoma llegó en el verano de 2025 procedente del club de la tercera división UC Albino Leffe, de las cercanías de Bérgamo, rumbo a Franconia. La cifra del traspaso fue de unos asequibles 800.000 euros. Tras unas dificultades iniciales, el delantero ya dejó entrever su talento en su primera temporada, en la que firmó 14 goles en 29 partidos.

En el pasado mercado de fichajes de verano, los responsables del Club exigían por su joya una cifra de traspaso de 20 millones de euros, una cantidad que ningún pretendiente quiso pagar. Vista su actual curva de forma, sin embargo, el valor de mercado del italiano debería seguir subiendo.