Más de una década después de una de las historias más polémicas de su trayectoria, José Mourinho ha revelado una sorpresa mayúscula relacionada con el Manchester United, al confirmar que en realidad había aceptado suceder a Sir Alex Ferguson al frente del equipo en 2013, antes de dar marcha atrás en su decisión en el último momento y optar por regresar al Chelsea.

Estas confesiones llegaron dentro de una nueva serie documental de la plataforma "Netflix" que repasa la carrera del técnico portugués, de 63 años, quien se prepara para vivir una nueva experiencia con el Real Madrid tras su regreso al club español para una segunda etapa.

Mourinho: firmé un contrato para suceder a Ferguson

Mourinho reveló por primera vez de forma explícita los detalles de las negociaciones que mantuvo con el Manchester United tras la salida de Ferguson del banquillo del equipo en 2013.

El técnico portugués afirmó, en declaraciones recogidas por "BBC Sport": "Cuando dejé el Real Madrid, firmé un contrato para fichar por el Manchester United como sucesor de Sir Alex".

El asunto no se quedó en la confesión de Mourinho, ya que el propio Ferguson confirmó la veracidad del relato del técnico portugués, aclarando que Mourinho era efectivamente el candidato para asumir el cargo.

Ferguson señaló: "Se le ofreció el puesto, sí. Me senté con él y le expliqué la situación, y desde mi punto de vista ya había aceptado, pero en cuestión de horas todo cambió".

Ferguson había puesto fin a su trayectoria como entrenador del Manchester United en 2013, tras dirigir al club durante 26 años, en los que conquistó 13 títulos de la Premier League, además de numerosos campeonatos nacionales y continentales.

Una llamada conmovedora que cambió la decisión de Mourinho

Ferguson reveló que Mourinho se echó atrás en su acuerdo con el Manchester United debido a su deseo de regresar al Chelsea, el club al que ya había conducido a ganar el título de la Premier League dos veces consecutivas, en 2005 y 2006.

Ferguson relató: "Una noche me llamó, estaba llorando y me dijo: Alex, no puedo hacerlo. Le he dado mi palabra al Chelsea y no voy a faltar a mi promesa. Comprendí el motivo que me dio, pero me sentí decepcionado".

La decisión de Mourinho supuso uno de los momentos más impactantes del mercado de entrenadores de aquel entonces, después de que pareciera que había resuelto su futuro con el fichaje por Old Trafford, antes de optar finalmente por regresar al club londinense.

"Me sentí orgulloso": ¿por qué rechazó Mourinho al Manchester United?

Por su parte, Mourinho explicó que la oportunidad de suceder a Ferguson representaba una gran fuente de orgullo para él, pero al mismo tiempo sintió que no podía ignorar su especial relación con el Chelsea.

Declaró: "Me sentí muy orgulloso de recibir una oferta para suceder a Sir Alex, porque el Manchester United tiene un atractivo enorme. Pero el amor al fútbol es una cosa, y el amor a un club concreto es otra. Creo que ese sentimiento es más fuerte que el amor al fútbol. En esencia, y tras mi experiencia con el Real Madrid, necesitaba sentirme querido".

Mourinho reconoció que perder la oportunidad de suceder a Ferguson fue doloroso, pero aseguró que no se arrepiente de su decisión. Dijo: "Perder la oportunidad de suceder a Sir Alex Ferguson al frente del equipo fue algo enormemente doloroso, pero no me arrepiento de ello, porque fue una decisión que nació de mi corazón".

El regreso al Chelsea y un tercer título en la Premier League

Tras su decisión de no hacerse cargo del Manchester United, Mourinho regresó al Chelsea en 2013 y logró conducir al equipo a ganar su tercer título de la Premier League, además de la conquista de la Copa de la Liga.

Sin embargo, la historia de Mourinho con el Manchester United no terminó en ese punto, ya que el técnico portugués recibió una nueva oportunidad para dirigir al equipo tres años después.

En mayo de 2016, el Manchester United eligió a Mourinho como sucesor del neerlandés Louis van Gaal, para que el técnico portugués iniciara una experiencia largamente esperada en Old Trafford.

A lo largo de un periodo que se prolongó cerca de dos años y medio, Mourinho consiguió conducir al equipo a ganar la Copa de la Liga y la Europa League, antes de ser destituido en diciembre de 2018 tras el bajón de resultados y el aumento de la presión en torno al equipo.