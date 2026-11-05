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Abobakr El Mokadem
Traducido por

Frustró el intento de Jesús: los sorprendentes entresijos de la decisión de Cristiano Ronaldo de retirarse de la selección

Portugal vs Dinamarca
Portugal
Dinamarca
UEFA Nations League A
J. Jesus
C. Ronaldo
Portugal
Dinamarca

El final de una carrera legendaria

 Un informe periodístico reveló este jueves los entretelones de la decisión de Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr, de retirarse del fútbol internacional con la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, anunció su retirada a nivel internacional en una sorpresa mayúscula, después de haber confirmado anteriormente su deseo de continuar.

El diario "A Bola" supo que Cristiano Ronaldo comunicó a Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa, que anunciaría su retirada de la selección nacional a través de las redes sociales, pero el excapitán de Portugal no habló con el entrenador Jorge Jesus sobre este asunto.

Cristiano Ronaldo decidió anunciar su retirada del fútbol internacional en la víspera del anuncio de la convocatoria de la selección por parte del entrenador, al saber que sería convocado por Jorge Jesus para los dos partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA.

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 Jesus defendió recientemente a Cristiano, asegurando que aporta un gran valor a la selección y que no prescindiría del jugador que lleva el número 7, pues iba a incluirlo en la lista que anunciará mañana viernes.

Cristiano Ronaldo lo sabía y, como no desea volver a la selección portuguesa bajo la dirección del entrenador Jorge Jesus, decidió anunciar su retirada en la víspera del anuncio de la convocatoria del equipo para que el entrenador no lo convocara, arruinando así su intento serio de devolver a Don al equipo. Pero todo esto ocurrió sin que mediara ninguna conversación entre ambos.

Cristiano y Jorge Jesus no han hablado desde la mañana del miércoles 30 de septiembre, día en que Ronaldo abandonó la concentración de la selección portuguesa.

 Ronaldo, Jesus y Proença se reunieron aquella mañana, y esa fue la última conversación entre el jugador y el entrenador. Desde entonces no ha habido ninguna otra conversación, lo que sorprendió al entrenador de la selección nacional con la decisión de la retirada.

Ni Jorge Jesus ni Pedro Proença querían que este paso se diera de esta manera, pero no pudieron hacer que Cristiano Ronaldo cambiara de decisión.

 

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