Según informó el diario Bild, el delantero del club más laureado de Alemania mostró «frustración» porque no jugó en el 3:3 ante el equipo noruego que partía como claro menos favorito. Tras el pitido final, el jugador de 31 años fue el primero del conjunto muniqués en subir al autobús del equipo, mucho antes que cualquiera de sus compañeros.

El entrenador Vincent Kompany había agotado todos sus cambios. En el descanso, con el marcador 0:2, el belga dio entrada a Dayot Upamecano, Alphonso Davies e Ismael Saibari por Jonathan Tah, Nathaniel Brown y Lennart Karl. Tras la innecesaria expulsión de Michael Olise en el minuto 74, apostó por cambios defensivos y retiró primero a Luis Diaz (77') y después también a Saibari (83'). En lugar de Gnabry, que al parecer esperaba tener minutos, entraron los defensas Josip Stanisic y Hiroki Ito, que apenas ha contado esta temporada. Viking marcó el gol del empate en el tiempo añadido.

Dada la inferioridad numérica, los cambios defensivos de Kompany en la recta final no fueron nada inusuales. También es probable que el hecho de que el partido se disputara sobre césped artificial influyera en la decisión de no utilizar a Gnabry. Esa superficie, objeto de controversia, conlleva un cierto riesgo de lesión, y la intención es que Gnabry recupere la forma con cautela tras cinco meses de baja por un arrancamiento de los aductores del muslo derecho.

Getty Images

Serge Gnabry: pocos minutos desde su regreso

Con todo, los minutos de Gnabry desde su regreso dejan que desear. Antes del larguísimo parón de selecciones disputó 13 minutos ante el Union Berlin (7:0), pese a que el partido estaba decidido desde mucho antes. El pasado fin de semana, en Augsburgo (2:2), jugó 23 minutos. Tras entrar al campo, el internacional dejó alguna que otra acción peligrosa y se quedó a un paso del gol de la victoria con un tanto anulado por fuera de juego y un disparo al poste.

Próximos partidos FCB Bundesliga 12:30 RBL

Por su parte, el seleccionador alemán Jürgen Klopp incluyó a Gnabry entre los pocos internacionales alemanes convocados para ambas listas. En los dos primeros partidos salió desde el banquillo y, en el 2:0 ante Serbia, incluso fue titular y llevó el brazalete de capitán. Gnabry no viajó al partido de vuelta en Grecia para controlar su carga de trabajo.

Por ahora, bajo las órdenes de Kompany, a Gnabry solo le queda el papel de aspirante a la titularidad, algo que no sorprende en absoluto dada la gravedad de su lesión. En cambio, hasta ese momento había sido uno de los jugadores fundamentales la temporada anterior. En 37 partidos oficiales aportó diez goles y once asistencias y, durante la larga ausencia de Jamal Musiala, llegó a ser titular indiscutible. No se puede descartar que recupere esa condición en las próximas semanas.