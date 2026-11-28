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El Frosinone de Massimiliano Alvini busca recuperarse tras dos derrotas consecutivas, antes y después del parón de selecciones, ante el Cagliari y el Milan. Esos resultados han empañado ligeramente su excelente inicio de temporada. En su camino se cruza el Parma en el Stirpe, en el primer partido del sábado de la 13.ª jornada de la Serie A.

El Parma de Alberto Gilardino poco pudo hacer en la última jornada ante la Roma, que ganó 5-1 en el Tardini con cuatro goles de Malen. La clasificación sitúa al Frosinone séptimo con 20 puntos y no sonríe al conjunto emiliano, antepenúltimo empatado con el Sassuolo y solo por delante del Udinese y el Venezia.

Toda la información sobre el Frosinone-Parma: horario, alineaciones y dónde verlo en TV y streaming.

FROSINONE-PARMA: CANAL DE TV Y STREAMING EN DIRECTO



Partido: Frosinone-Parma

Fecha: sábado de noviembre de 2026

Hora: 15:00

Canal de TV: DAZN

Streaming: DAZN

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ALINEACIONES OFICIALES DEL FROSINONE-PARMA



FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Entrenador: Alvini.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Keita, Nicolussi Caviglia, Fabbian, F. Carboni; El Bilal Touré, Elphege. Entrenador: Gilardino.

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DÓNDE VER EL FROSINONE-PARMA EN TV



El partido entre el Frosinone y el Parma se retransmitirá en directo por televisión en DAZN a través de la aplicación para televisores inteligentes compatibles o mediante consolas de videojuegos (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box y dispositivos como Google Chromecast y Amazon Fire Stick TV.

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DÓNDE VER EL FROSINONE-PARMA EN STREAMING

El Frosinone-Parma también podrá verse en directo en streaming en dispositivos como teléfonos móviles, tabletas, portátiles y ordenadores de sobremesa: en DAZN, a través de su aplicación y su página web.