El Frosinone de Massimiliano Alvini busca recuperarse de dos derrotas consecutivas, ante el Cagliari y el Milan, antes y después del parón de selecciones. Los resultados han empañado ligeramente su excelente inicio de temporada. En su camino se cruza el Parma en el Stirpe, en el primer partido del sábado de la 13.ª jornada de la Serie A.
El Parma de Alberto Gilardino poco pudo hacer en la última jornada ante la Roma, que ganó 5-1 con cuatro goles de Malen en el Tardini. La clasificación, con el Frosinone séptimo con 20 puntos, no sonríe al Parma, antepenúltimo empatado con el Sassuolo y solo por delante del Udinese y el Venezia.
Toda la información sobre el Frosinone-Parma: hora, alineaciones y dónde verlo por TV y streaming.
FROSINONE-PARMA: CANAL DE TV Y STREAMING EN DIRECTO
Partido: Frosinone-Parma
Fecha: sábado de noviembre de 2026
Hora: 15:00
Canal de TV: DAZN
Streaming: DAZN
POSIBLES ALINEACIONES DEL FROSINONE-PARMA
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Entr.: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Entr.: Gilardino.
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DÓNDE VER EL FROSINONE-PARMA POR TV
El partido entre el Frosinone y el Parma se emitirá en directo por televisión en DAZN a través de la aplicación para televisores inteligentes compatibles o mediante consolas de videojuegos (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box y dispositivos como Google Chromecast y Amazon Fire Stick TV.
DÓNDE VER EL FROSINONE-PARMA EN STREAMING
El Frosinone-Parma también estará disponible en directo por streaming en dispositivos como teléfonos móviles, tabletas, PC y ordenadores de sobremesa: igualmente en DAZN, a través de su aplicación y su página web.