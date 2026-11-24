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Pese a las numerosas lesiones y al drama de Harry Kane, el caso Jamal Musiala acapara ahora toda la atención en el Bayern. El poderoso consejo de supervisión se enfrenta públicamente a los agentes del jugador, con quienes mantenía una relación de gran confianza. Pero ¿quién está detrás de ellos?

La situación quedó clara el viernes: cuando Karl-Heinz Rummenigge se puso ante las cámaras de Sky en los prolegómenos del partido del Bayern en casa contra el 1. FC Köln (1-1) y habló del caso Jamal Musiala , dejó al descubierto lo que el presidente de honor Uli Hoeneß y el consejero delegado Jan-Christian Dreesen habían intentado revelar con algo más de tacto. Las declaraciones de Rummenigge fueron claras e inequívocas:

Es improbable que Jamal Musiala vuelva a mostrar su mejor nivel en un futuro próximo debido a su disfunción neuronal, que al parecer le provoca de forma irregular las llamadas crisis de ausencia porque la medicación aún no está del todo bien ajustada. También es dudoso que vuelva a ser algún día el «Magic Musiala» de antes. Por eso debe ajustarse el astronómico contrato que el jugador de 23 años firmó en febrero de 2025 y que le garantiza un salario base anual de, según se ha publicado, 25 millones de euros. Rummenigge añadió que, en las actuales circunstancias, ningún otro club estaría dispuesto a fichar a Musiala.

La situación había quedado al descubierto y era difícil expresarlo con más frialdad. En las semanas y los días anteriores, Hoeneß y Dreesen al menos habían mantenido ciertas formas y habían hablado de un «dilema» para todas las partes. «Imagínese que ahora el Bayern pusiera en duda su contrato», había dicho Hoeneß, por ejemplo, limitándose a insinuarlo y dejando así las primeras pistas de lo que Rummenigge acabaría diciendo con toda claridad casi dos semanas después.

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Uli Hoeneß y el «pacto entre caballeros»: el origen del conflicto con los agentes de Musiala

De eso se trata ahora. El Bayern insiste en un Süddeutsche Zeitung pacto entre caballeros que, según el diario, se cerró en verano en Tegernsee. Hoeneß considera que lo acordó con Christian Schmid, agente de Musiala, después del diagnóstico y antes de los primeros desvanecimientos públicos del jugador en los amistosos contra el RB Leipzig y el Heidenheim .

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Al menos para Hoeneß, existe un acuerdo verbal para sentarse a negociar y ajustar el contrato de Musiala si el jugador no logra recuperar su nivel anterior a causa de su enfermedad. Los dirigentes del Bayern parecen considerar que ese momento ya ha llegado.

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Además, un reportaje de Stern apunta a que el órgano de supervisión, del que forman parte Hoeneß y Rummenigge, sospecha que los agentes de Musiala no le han informado suficientemente sobre el verdadero estado de salud del jugador e incluso que han ocultado deliberadamente detalles concretos.

Según informaciones coincidentes de varios medios que no han sido desmentidas, Musiala sufrió otra crisis de ausencia durante el entrenamiento del equipo el lunes de la semana pasada. El consejo de supervisión no se habría enterado hasta más avanzada la semana y, en última instancia, se habría visto obligado por ello a actuar públicamente de forma tan drástica. También porque la propia dirección deportiva, con el director deportivo Max Eberl al frente, a quien Hoeneß habría reprochado internamente y sin rodeos seis meses de «inacción» en este asunto , guardó silencio.

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Lo cierto es que Musiala está viviendo una temporada plagada de contratiempos: solo ha sido titular dos veces, suma dos goles y una asistencia y una misteriosa lesión muscular le mantuvo ocho semanas de baja, aunque oficialmente solo se habló de una «pequeña rotura de fibras musculares». Pero también es cierto que ni el jugador ni la dirección deportiva tienen la obligación de informar al consejo de supervisión sobre el estado de salud de un futbolista.

Para Schmid, agente de Musiala, el acuerdo con Hoeneß solo contemplaba, según SID, mantener nuevas conversaciones si el estado de Musiala no mejoraba. Y todo indica que Hoeneß, Rummenigge y Dreesen querían forzar precisamente esas conversaciones con sus declaraciones públicas.

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El martes, Schmid y Tobias Altschäffl, antiguo reportero jefe del Bayern para el grupo Axel Springer y ahora integrante del equipo de agentes de Musiala, acudieron a la Säbener Straße para hablar de la situación con Eberl, el consejero delegado Dreesen y el presidente Herbert Hainer.

Esa misma noche, Eberl declaró a Bild que ambas partes habían mantenido una «conversación muy, muy constructiva». «En realidad, llevamos todo este tiempo manteniendo conversaciones muy, muy constructivas y muy, muy buenas, desde hace meses o, básicamente, desde que se sabe lo que le pasa a Jamal. Por supuesto, la actualidad del asunto ha sido el motivo para volver a hablar ahora. Lo más importante que ha salido de ahí es que queremos hablar con Jamal, no sobre Jamal. De esto último se ha hecho muchísimo últimamente», afirmó el director deportivo del Bayern justo antes de que el equipo volara al norte de Francia para disputar el miércoles (21:00 horas) el partido a domicilio contra el Lille OSC.

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Eberl recalcó que habían llegado a un «consenso» para poner por fin calma en el debate: «No tratar los asuntos en público, sino dar al chico el apoyo que se merece para que vuelva a alcanzar su nivel». A partir de ahora, todos los responsables del Bayern respetarían ese «consenso».

¿Quién es el agente de Jamal Musiala y qué vínculos tiene con el Bayern?

La reunión en la Säbener Straße fue una de las escasas apariciones públicas de Schmid. El abogado y director general de la agencia 11WINS es el principal interlocutor de Musiala, pero normalmente trabaja en un segundo plano y evita la exposición pública. A través de SW/SIDELINE, una marca que él mismo fundó, también asesora a entrenadores y directivos. Sandro Wagner, por ejemplo, está entre sus representados desde 2026.

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Una supuesta fuente del sector que permanece en el anonimato lo describe en el revelador reportaje que Stern publicó el martes como «frío y despiadado», aunque también como alguien que conoce perfectamente su oficio. El contrato que Schmid negoció para Musiala en febrero del año pasado fue una «obra maestra» desde la perspectiva del jugador.

Philipp Schneider, de Süddeutsche Zeitung, respaldó indirectamente esa valoración el lunes en el pódcast del diario «Und nun zum Sport». Según SZ, el contrato reporta al atacante, tan castigado últimamente por los contratiempos, hasta 30 millones de euros al año gracias a distintas cláusulas complejas y «acuerdos paralelos» que, según Schneider, «en aquel momento el Bayern ni siquiera llegó a comprender hasta el último detalle».

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No está claro de qué cláusulas se trata. Lo que sí parece seguro es que el contrato de Musiala incluye una cláusula, nada inusual en el fútbol, que garantiza el mantenimiento del salario durante seis meses en caso de enfermedad. Por ley serían obligatorias seis semanas, pero en el fútbol profesional son habituales los plazos más largos. En Inglaterra, por ejemplo, los profesionales suelen garantizarse el cobro del salario durante toda la vigencia del contrato, puedan jugar o no. Los clubes se protegen de ese riesgo con seguros de un coste desorbitado.

Según TZ, una fuente de inquietud para el Bayern es que los dos neurólogos que tratan a Musiala fueron elegidos y son pagados por el entorno del jugador, sin que ningún médico del club haya podido examinar con detalle el diagnóstico.

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Si saliera a la luz que el entorno de Musiala ocultó información médica importante antes de la renovación, las consecuencias podrían ser graves para la agencia de Schmid, que mantiene desde hace años una buena relación de confianza con el Bayern. Algo así perjudicaría a un negocio en plena expansión, porque pondría en cuestión la integridad de los agentes del jugador. Preguntado el sábado, durante la asamblea general anual, si Musiala podía conocer ya su enfermedad antes de firmar el contrato en febrero de 2025 y habérsela ocultado al Bayern, el presidente del club, Herbert Hainer, respondió: «No creo en absoluto que fuera así».

Musiala es quizá el futbolista más conocido de la Bundesliga al que representa 11WINS, pero está lejos de ser el único de renombre. Tampoco es el único con vínculos con el Bayern, razón por la que la relación entre Schmid y el club muniqués siempre se había descrito como buena y basada en la confianza.

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Por citar solo algunos nombres, también están Can Uzun y Robin Koch, del Eintracht de Fráncfort; Maximilian Beier, del Borussia Dortmund; Nicolo Tresoldi, muy codiciado internacionalmente; Paul Wanner, antigua joya del Bayern que ahora juega en el PSV Eindhoven; Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher y Wisdom Mike, todos con pasado en el Bayern o, en el caso de Buchmann, todavía bajo contrato con el club; y Kennet Eichhorn, del Bayer Leverkusen.

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El Bayern y los jugadores de Schmid: uno dividió a la directiva y otro resultó ser una suerte para el club

Schmid también es el principal responsable de la representación del último de ellos, Eichhorn, quien ya provocó el verano pasado un conflicto interno en el club más laureado de Alemania, como sucede ahora con Musiala.

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Mientras Eberl había señalado a Eichhorn, que entonces tenía 16 años, como su fichaje deseado y quería contratar a toda costa al talentoso centrocampista mediante su cláusula de rescisión, cifrada según las informaciones en entre 9 y 12 millones, Hoeneß y Rummenigge habrían vetado la operación, según kicker. Al parecer, la agencia de Schmid exigió por Eichhorn, además del traspaso que había que pagar al Hertha BSC, una cuantiosa prima de fichaje de diez millones de euros. Por un jugador que entonces tenía 16 años y solo había disputado 19 partidos como profesional. «Una locura»: probablemente así lo calificaría Hoeneß.

Eichhorn acabó fichando por el Bayer Leverkusen, pero todavía no ha jugado ni un partido con el equipo. A causa de una enfermedad metabólica diagnosticada tras una grave infección gastrointestinal , Eichhorn tuvo que ser tratado inicialmente en el hospital y ahora se encuentra en fase de readaptación. Presumiblemente debutará con el Leverkusen después de Año Nuevo.

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En otra ocasión, la sorprendente ruptura entre un jugador y la agencia de Schmid resultó incluso ser una suerte para el Bayern. Si Leroy Sane no hubiera decidido en mayo de 2025 pasar a estar representado por Pini Zahavi en lugar de Schmid, muy probablemente habría recibido del club muniqués un contrato nuevo de tres años con un salario anual. «Solo falta la firma. Nosotros queremos hacerlo, y Leroy también», había dicho Eberl entonces, aunque apenas unas horas después quedó claro que se equivocaba.

Fue una suerte inesperada que, en realidad, ninguna de las partes había buscado. Si Sane se hubiera quedado, probablemente Lennart Karl no habría tenido vía libre para llegar al primer equipo y despuntar en su formidable primera temporada, mientras que Sane quizá habría rendido de forma similar a como lo hace ahora en el Galatasaray. Allí se marchó gratis el futbolista, hoy de 30 años. El enorme entusiasmo que despertó su llegada ha dado paso a una gran frustración entre la afición . En 16 partidos oficiales, Sane suma actualmente exactamente cero participaciones en goles.