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Pese a la gran preocupación por las lesiones y al drama de Harry Kane, el caso de Jamal Musiala eclipsa ahora todo lo demás en el Bayern. El poderoso consejo de supervisión se enfrenta públicamente al entorno del jugador, con el que mantenía una relación de gran confianza. ¿Pero quién está detrás?

La situación quedó clara el viernes. Cuando Karl-Heinz Rummenigge se puso ante las cámaras de Sky durante el partido del Bayern en casa contra el 1. FC Köln (1-1) y habló del caso Jamal Musiala , terminaron de caer los velos que el presidente de honor Uli Hoeneß y el consejero delegado Jan-Christian Dreesen habían intentado retirar con algo más de delicadeza. Las declaraciones de Rummenigge fueron claras e inequívocas:

Es improbable que Jamal Musiala vuelva a estar en plena forma en un futuro próximo, debido a su disfunción neuronal, que al parecer le provoca de manera irregular las llamadas crisis de ausencia porque la medicación aún no está del todo bien ajustada. También está por ver si algún día volverá a ser el «Magic Musiala» de antes. Por eso debe modificarse el astronómico contrato que el jugador de 23 años firmó en febrero de 2025 y que le garantiza un salario base anual de 25 millones de euros, según las cifras publicadas. Rummenigge añadió que, en estas circunstancias, ningún otro club estaría dispuesto ahora mismo a fichar a Musiala.

El asunto había quedado al descubierto y era difícil expresarse con más frialdad. En las semanas y los días anteriores, Hoeneß y Dreesen habían guardado al menos ciertas formas y habían hablado de un «dilema» para todos los implicados. «Imagínese que el Bayern pusiera ahora en cuestión su contrato», había dicho Hoeneß, limitándose a insinuarlo . Así fue dejando las primeras migas de pan en el camino hacia las tajantes palabras que pronunciaría Rummenigge casi dos semanas después.

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Uli Hoeneß y el «pacto entre caballeros»: el motivo del conflicto con los agentes de Musiala

Ese es precisamente el asunto ahora. El Bayern insiste en que existe un Süddeutsche Zeitung pacto entre caballeros, según informó el diario, que Hoeneß considera que cerró en verano, en Tegernsee, con el agente de Musiala, Christian Schmid. Fue tras el diagnóstico y antes de los primeros desvanecimientos públicos del jugador en los amistosos contra el RB Leipzig y el Heidenheim .

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Al menos para Hoeneß, habría un acuerdo verbal para sentarse a negociar una modificación del contrato de Musiala si el jugador no lograba recuperar su nivel a causa de la enfermedad. Los altos cargos del Bayern parecen considerar que ese momento ya ha llegado.

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Más aún cuando un reportaje de Stern apunta a que el órgano de supervisión, con Hoeneß y Rummenigge a la cabeza, sospecha que el equipo de representación de Musiala no le ha informado suficientemente sobre el verdadero estado de salud del jugador e incluso cree que se han ocultado deliberadamente detalles concretos.

Según informaciones coincidentes de varios medios que no han sido desmentidas, Musiala sufrió otra crisis de ausencia durante el entrenamiento del equipo el lunes de la semana pasada. El consejo de supervisión no habría tenido conocimiento de ello hasta más avanzada la semana y, finalmente, se habría visto obligado por esa circunstancia a tomar medidas públicas tan drásticas. También porque la propia dirección deportiva, encabezada por el director deportivo Max Eberl, a quien Hoeneß habría reprochado internamente y sin rodeos seis meses de «inacción» en este caso , guardó silencio.

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Lo cierto es que Musiala está viviendo una temporada plagada de problemas: solo ha sido titular dos veces, suma dos goles y una asistencia y una misteriosa lesión muscular lo mantuvo ocho semanas de baja, aunque oficialmente solo se habló de una «pequeña rotura de fibras». También es cierto que ni el jugador ni la dirección deportiva están obligados a informar al consejo de supervisión sobre el estado de salud de un futbolista.

Sin embargo, para el agente de Musiala, Schmid, el acuerdo con Hoeneß «solo» contemplaba mantener nuevas conversaciones si el estado del jugador no mejoraba, según SID. Y esas son precisamente las conversaciones que los altos cargos del Bayern, Hoeneß, Rummenigge y también Dreesen, aparentemente pretendían forzar con sus declaraciones públicas.

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El martes, Schmid y Tobias Altschäffl, antiguo reportero jefe del Bayern para el grupo Axel Springer y ahora miembro del equipo de representación de Musiala, acudieron a la Säbener Straße para hablar de la situación con Eberl, el consejero delegado Dreesen y el presidente Herbert Hainer.

Esa misma noche, Eberl declaró a Bild que ambas partes habían mantenido una conversación «muy, muy constructiva». «En realidad, llevamos todo este tiempo manteniendo conversaciones muy, muy constructivas y muy, muy buenas, durante meses o, básicamente, desde que se sabe lo que le pasa a Jamal. Por supuesto, la actualidad del asunto ha vuelto a ser el motivo de esta reunión. Lo más importante que ha salido de ella es que queremos hablar con Jamal, no sobre Jamal. Esto último se ha hecho mucho, muchísimo», dijo el director deportivo del Bayern justo antes de que el equipo partiera hacia el norte de Francia para disputar el miércoles el partido a domicilio contra el Lille OSC (21.00 horas).

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Eberl subrayó que habían alcanzado un «consenso» para poner por fin calma en el debate: «No dirimir los asuntos públicamente, sino dar al chico el apoyo que merece para que recupere su nivel». A partir de ahora, todos los responsables del Bayern respetarían ese «consenso».

¿Quién es el agente de Jamal Musiala y qué vínculos tiene con el Bayern?

La reunión en la Säbener Straße fue una de las pocas apariciones públicas de Schmid. El abogado y director gerente de la agencia de representación 11WINS es el principal interlocutor de Musiala, pero normalmente trabaja exclusivamente entre bastidores y evita la exposición pública. A través de SW/SIDELINE, una marca que él mismo fundó, también asesora a entrenadores y directivos. Sandro Wagner, por ejemplo, está representado por él desde 2026.

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Una supuesta fuente del sector que permanece en el anonimato lo describe en el revelador reportaje que publicó Stern el martes como «frío y despiadado», aunque también como alguien que conoce perfectamente su oficio. Desde la perspectiva del jugador, el contrato que Schmid negoció para Musiala en febrero del año pasado fue una «obra maestra».

Es una valoración que Philipp Schneider, de Süddeutsche Zeitung, respalda indirectamente en el pódcast del diario «Und nun zum Sport» del lunes. Según SZ, el contrato firmado reporta al atacante, tan castigado últimamente, hasta 30 millones de euros al año gracias a distintas cláusulas complejas y «acuerdos complementarios» que, según Schneider, «en aquel momento el Bayern tampoco llegó a comprender realmente hasta el último detalle».

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Se desconoce de qué cláusulas se trata. Lo que sí parece confirmado es que el contrato de Musiala incluye una cláusula, desde luego no inusual en el fútbol, que garantiza el pago del salario durante seis meses en caso de enfermedad. La ley exige seis semanas, pero en el fútbol profesional son habituales los periodos más largos. En Inglaterra, por ejemplo, los futbolistas suelen garantizarse el cobro del salario durante toda la vigencia del contrato, puedan jugar o no. Los clubes se protegen frente a ese riesgo con seguros de un coste exorbitante.

Según TZ, lo que genera inquietud en el Bayern es que los dos neurólogos que tratan a Musiala fueron elegidos por la parte del jugador, que también les paga, sin que un médico del club haya podido examinar detenidamente los detalles del diagnóstico.

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Si se descubriera que el entorno de Musiala ocultó información médica importante antes de la renovación, las consecuencias para la agencia de Schmid podrían ser graves, pese a que mantiene desde hace años una buena relación de confianza con el Bayern. Algo así perjudicaría a un negocio que está en pleno auge, porque pondría en entredicho la integridad de quienes representan al jugador. Preguntado durante la asamblea general anual del sábado por la posibilidad de que Musiala ya conociera su enfermedad antes de firmar el contrato en febrero de 2025 y se la hubiera ocultado al Bayern, el presidente Herbert Hainer respondió: «No lo creo en absoluto».

Musiala quizá sea el más conocido, pero está lejos de ser el único futbolista destacado de la Bundesliga representado por 11WINS. Tampoco es el único con vínculos con el Bayern, razón por la que la relación entre Schmid y el club muniqués siempre se había descrito como buena y basada en la confianza.

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Por citar solo algunos nombres, también están Can Uzun y Robin Koch, del Eintracht de Fráncfort; Maximilian Beier, del Borussia Dortmund; el codiciado Nicolo Tresoldi; Paul Wanner, antigua joya del Bayern que ahora juega en el PSV Eindhoven; Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher y Wisdom Mike, todos con pasado en el Bayern o, en el caso de Buchmann, aún bajo contrato con el club; y Kennet Eichhorn, del Bayer Leverkusen.

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El Bayern y los jugadores de Schmid: uno dividió a la directiva y otro acabó propiciando un golpe de suerte

Schmid también es el principal responsable de la representación de Eichhorn, al igual que de la de Musiala. El verano pasado, el centrocampista ya provocó un enfrentamiento interno en el Bayern.

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Mientras que el director deportivo Eberl había elegido a Eichhorn, que entonces tenía 16 años, como su fichaje deseado y quería incorporar a toda costa al talentoso centrocampista mediante el pago de su cláusula de rescisión, cifrada según las informaciones publicadas entre nueve y 12 millones, Hoeneß y Rummenigge habrían vetado la operación, según kicker. Al parecer, la agencia de Schmid también había exigido para Eichhorn una prima de fichaje de diez millones de euros, además del traspaso que había que pagar al Hertha Berlín. Todo por un jugador que entonces tenía 16 años y solo había disputado 19 partidos como profesional. Hoeneß probablemente lo llamaría «una locura».

Eichhorn terminó fichando por el Bayer Leverkusen y, hasta la fecha, no ha disputado ni un solo partido con el equipo. A causa de una enfermedad metabólica diagnosticada tras una grave infección gastrointestinal, Eichhorn tuvo que recibir inicialmente tratamiento hospitalario y ahora está realizando trabajo de readaptación. Se prevé que debute con el Leverkusen después del cambio de año.

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En otra ocasión, la sorprendente ruptura entre un jugador y la agencia de Schmid acabó siendo incluso un golpe de suerte para el Bayern. Si Leroy Sane no hubiera decidido en mayo de 2025 pasar a estar representado por Pini Zahavi en lugar de Schmid, muy probablemente habría recibido del club muniqués un nuevo contrato de tres años con un salario anual. «Solo falta la firma. Nosotros queremos hacerlo y Leroy también», había declarado entonces Eberl, aunque apenas unas horas después tuvo que rectificar.

Fue un golpe de suerte inesperado y, en realidad, no deseado por ninguna de las partes. Si Sane se hubiera quedado, por ejemplo, Lennart Karl probablemente no habría tenido acceso al primer equipo ni habría logrado despuntar en su formidable primera temporada, mientras que Sane quizá habría rendido de forma similar a como lo hace ahora en el Galatasaray. Allí recaló gratis el futbolista, que hoy tiene 30 años. La enorme euforia que despertó su llegada ha dado paso a una gran frustración entre la afición . En 16 partidos oficiales, Sane no ha participado en ningún gol.