Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Pese a la preocupación por las lesiones y al drama de Harry Kane, el caso Jamal Musiala eclipsa ahora todo lo demás en el Bayern. El poderoso consejo de supervisión se enfrenta públicamente al entorno del jugador, con el que siempre ha mantenido una relación de gran confianza. Pero ¿quién está detrás?

La situación quedó clara el viernes. Cuando Karl-Heinz Rummenigge se plantó ante las cámaras de Sky durante el partido en casa del Bayern contra el 1. FC Köln (1-1) y habló del caso Jamal Musiala , se disiparon las últimas reservas que el presidente de honor Uli Hoeneß y el CEO Jan-Christian Dreesen habían intentado dejar atrás con algo más de tacto. Las palabras de Rummenigge, en cambio, fueron claras e inequívocas:

Es improbable que Jamal Musiala vuelva a mostrar pronto su mejor nivel debido a su disfunción neuronal, que le provoca de forma irregular las llamadas ausencias, probablemente porque la medicación aún no está ajustada del todo. También está en duda que vuelva a ser algún día el «Magic Musiala» de antes. Por eso debe revisarse el astronómico contrato que el futbolista de 23 años firmó en febrero de 2025 y que le garantiza, según las informaciones publicadas, un salario base anual de 25 millones de euros. Rummenigge añadió que, en estas circunstancias, ningún otro club estaría dispuesto actualmente a fichar a Musiala.

Ya no había nada que ocultar, y era difícil expresarlo con más frialdad. En las semanas y días anteriores, Hoeneß y Dreesen al menos habían guardado ciertas formas y habían hablado de un «dilema» para todos los implicados. «Imagínese que el Bayern pusiera ahora en duda su contrato», había dicho Hoeneß, por ejemplo, sin ir más allá de la insinuación . Con ello dejó las primeras pistas del camino que conduciría, casi dos semanas después, a las duras palabras de Rummenigge.

Getty Images

Uli Hoeneß y el «pacto entre caballeros»: el origen del conflicto con los agentes de Musiala

Ese es precisamente el asunto ahora. El Bayern insiste en un Süddeutsche Zeitung pacto entre caballeros del que informó ese medio y que, según Hoeneß, alcanzó en verano en Tegernsee con Christian Schmid, agente de Musiala, tras el diagnóstico y antes de los primeros desvanecimientos del jugador en público durante los amistosos contra el RB Leipzig y el Heidenheim .

Anuncios Anuncios

Al menos para Hoeneß, existe un acuerdo verbal para sentarse a negociar una revisión del contrato de Musiala si el jugador no logra recuperar su nivel anterior a causa de la enfermedad. Los dirigentes del Bayern parecen considerar que ese momento ya ha llegado.

Related Topics

Próximos partidos LIL Liga de Campeones 15:00 FCB Ver

Más aún cuando un artículo de Stern apunta a que el órgano de supervisión, con Hoeneß y Rummenigge a la cabeza, sospecha que los representantes de Musiala no le han informado suficientemente sobre el verdadero estado de salud del jugador e incluso cree que se están ocultando deliberadamente detalles concretos.

Según informaciones coincidentes de varios medios que no han sido desmentidas, Musiala sufrió otra ausencia durante el entrenamiento del equipo el lunes de la semana pasada. El consejo de supervisión no se habría enterado hasta más avanzada la semana y eso habría terminado por llevarlo a tomar medidas públicas tan drásticas. También influyó el silencio de la dirección deportiva encabezada por Max Eberl, a quien Hoeneß habría reprochado internamente y con toda claridad seis meses de «inacción» en este asunto .

Anuncios

Lo cierto es que Musiala está viviendo una temporada plagada de contratiempos. Solo ha sido titular dos veces, suma dos goles y una asistencia, y una misteriosa lesión muscular le mantuvo ocho semanas de baja, aunque oficialmente solo se habló de una «pequeña rotura de fibras musculares». También es cierto que ni el jugador ni la dirección deportiva están obligados a informar al consejo de supervisión sobre el estado de salud de un futbolista.

Sin embargo, según SID, para Schmid el acuerdo con Hoeneß consistía «únicamente» en mantener más conversaciones si el estado de Musiala no mejoraba. Y, a juzgar por sus declaraciones públicas, eso es precisamente lo que los dirigentes del Bayern Hoeneß, Rummenigge y Dreesen querían forzar ahora.

Anuncios

El martes, Schmid y Tobias Altschäffl, antiguo responsable de la información sobre el Bayern en Axel Springer y ahora miembro del equipo de representación de Musiala, acudieron a la Säbener Straße para hablar de la situación con Eberl, el CEO Dreesen y el presidente Herbert Hainer.

Esa misma noche, Eberl declaró a Bild que ambas partes habían mantenido una conversación «muy, muy constructiva». «En realidad, llevamos todo este tiempo manteniendo conversaciones muy, muy constructivas y muy, muy buenas, durante meses o, básicamente, desde que se sabe lo que le pasa a Jamal. Por supuesto, lo ocurrido ahora ha sido otro motivo para hablar. Lo más importante que ha salido de ahí es que queremos hablar con Jamal, no sobre Jamal. De esto último se ha hecho mucho, mucho», afirmó el responsable deportivo del Bayern justo antes de que el equipo viajara al norte de Francia para disputar el miércoles el partido a domicilio contra el Lille OSC (21.00 horas).

Anuncios

Eberl subrayó que habían alcanzado un «consenso» para poner por fin calma en el debate: «No abordar los asuntos en público, sino darle al chico el apoyo que se ha ganado para que pueda volver a su nivel». A partir de ahora, todos los responsables del Bayern se atendrían a ese «consenso».

¿Quién es el agente de Jamal Musiala y qué vínculos tiene con el Bayern?

La reunión en la Säbener Straße fue una de las escasas apariciones públicas de Schmid. El abogado y director de la agencia de representación 11WINS es el principal interlocutor de Musiala, pero normalmente trabaja entre bastidores y evita la exposición pública. A través de su propia marca, SW/SIDELINE, también asesora a entrenadores y directivos. Sandro Wagner, por ejemplo, es cliente suyo desde 2026.

Anuncios

Una supuesta fuente del sector que permanece en el anonimato lo describe en el delicado artículo que publicó Stern el martes como «frío y despiadado», aunque también como alguien que conoce perfectamente su oficio. Desde la perspectiva del jugador, el contrato que Schmid negoció para Musiala en febrero del año pasado fue una «obra maestra».

Una valoración que Philipp Schneider, del Süddeutsche Zeitung, respaldó indirectamente el lunes en el pódcast del periódico, «Und nun zum Sport». Según el SZ, el contrato reporta al atacante, tan castigado últimamente, hasta 30 millones de euros al año gracias a diversas cláusulas complejas y «acuerdos complementarios» que, según Schneider, «en aquel momento, el Bayern ni siquiera llegó a comprender hasta el último detalle».

Anuncios

Se desconoce cuáles son esas cláusulas. Lo que sí parece confirmado es que Musiala tiene en su contrato una cláusula, nada inusual en el fútbol, que le garantiza el mantenimiento del salario durante seis meses en caso de enfermedad. La obligación legal sería de seis semanas, pero en el fútbol profesional son habituales los periodos más largos. En Inglaterra, por ejemplo, los profesionales suelen garantizarse el cobro del salario durante toda la vigencia de su contrato, puedan jugar o no. Los clubes se protegen de ese riesgo con seguros extraordinariamente caros.

Según TZ, lo que genera inquietud en el Bayern es que los dos neurólogos que tratan a Musiala fueron elegidos y son pagados por el entorno del jugador, sin que se haya permitido a un médico del club examinar los detalles del diagnóstico.

Anuncios

Si se descubriera que el entorno de Musiala ocultó información médica importante antes de la renovación, podría tener consecuencias graves para la agencia de Schmid, que mantiene desde hace años una relación buena y de confianza con el Bayern. Algo así perjudicaría a un negocio que está en pleno auge, porque pondría en entredicho la integridad de los representantes del jugador. Al ser preguntado por ello durante la asamblea general anual del sábado, el CEO del Bayern, Jan-Christian Dreesen, negó que los dirigentes del club sospecharan que Musiala ya conocía su enfermedad antes de firmar el contrato en febrero de 2025 y se la había ocultado al Bayern.

Musiala quizá sea el más conocido, pero dista mucho de ser el único futbolista destacado de la Bundesliga representado por 11WINS. Tampoco es el único con vínculos con el Bayern, motivo por el que la relación entre Schmid y el club muniqués siempre se había descrito como buena y basada en la confianza.

Anuncios

Por citar solo unos cuantos nombres, también están Can Uzun y Robin Koch, del Eintracht de Fráncfort; Maximilian Beier, del Borussia Dortmund; Nicolo Tresoldi, muy cotizado a nivel internacional; la antigua joya del Bayern Paul Wanner, que ahora juega en el PSV Eindhoven; Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher y Wisdom Mike, todos ellos con pasado en el Bayern o, en el caso de Buchmann, todavía bajo contrato con el club; y Kennet Eichhorn, del Bayer Leverkusen.

Getty Images

El Bayern y los jugadores de Schmid: uno dividió a la directiva y otro acabó siendo una bendición

Schmid también es el principal responsable de la representación de este último, como sucede con Musiala, y el pasado verano Eichhorn ya provocó una disputa interna en el campeón récord de Alemania.

Anuncios

Eberl había señalado al entonces todavía jugador de 16 años como su objetivo y quería fichar a toda costa al talentoso centrocampista mediante su cláusula de rescisión, cifrada según las informaciones publicadas entre 9 y 12 millones de euros. Sin embargo, Hoeneß y Rummenigge habrían vetado la operación, según kicker. Al parecer, además del traspaso que había que pagar al Hertha Berlín, la agencia de Schmid exigía una prima de fichaje de diez millones de euros por Eichhorn. Por un jugador que entonces tenía 16 años y había disputado solo 19 partidos como profesional. «Una locura», probablemente diría Hoeneß.

Eichhorn acabó fichando por el Bayer Leverkusen, pero hasta la fecha no ha disputado ni un partido con el club. A causa de una enfermedad metabólica diagnosticada tras una grave infección gastrointestinal , Eichhorn tuvo que ser hospitalizado en un primer momento y ahora se encuentra en fase de readaptación. Presumiblemente debutará con el Leverkusen después del cambio de año.

Anuncios

En otra ocasión, la ruptura totalmente inesperada entre un jugador y la agencia de Schmid terminó siendo incluso una bendición para el Bayern. Si Leroy Sane no hubiera decidido en mayo de 2025 pasar a ser representado por Pini Zahavi en lugar de Schmid, muy probablemente habría recibido del club muniqués un nuevo contrato de tres años con un salario anual. «Solo falta la firma. Nosotros queremos hacerlo y Leroy también», había declarado Eberl entonces, antes de descubrir pocas horas después que las cosas no eran como pensaba.

Fue un golpe de suerte imprevisto y que, en realidad, ninguna de las partes deseaba para el club. Si Sane se hubiera quedado, por ejemplo, probablemente Lennart Karl habría tenido cerrado el camino hacia el primer equipo y no habría logrado despuntar en su formidable primera temporada. Mientras tanto, Sane quizá habría rendido a un nivel similar al que muestra ahora en el Galatasaray, al que el futbolista, hoy de 30 años, llegó libre. El enorme entusiasmo que despertó su llegada ha dado paso a una gran frustración entre la afición . En 16 partidos oficiales, Sane no ha participado hasta ahora en ningún gol.