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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Frente a Cabo Verde, Argentina busca superar a Alemania y España y seguir los pasos de Brasil

Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
World Cup
Portugal vs España
Portugal
España
Alemania vs Ivory Coast
Alemania
Ivory Coast
Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
Argentina
Cabo Verde
EE. UU.
Portugal
España
Alemania
Côte d’Ivoire
Canadá
Brasil
Noruega

Argentina suele clasificarse para los cuartos de final

Este viernes, a la hora de Greenwich, Argentina juega ante Cabo Verde en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026 y puede afianzar su lugar entre las selecciones con más participaciones en fases eliminatorias.

Si avanza, sumará 11 presencias en esta ronda y quedará segunda, solo por detrás de Brasil (13), según TYC Sports.

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Actualmente suma 10 presencias, misma marca que España tras eliminar a Austria 3-0, y Alemania, eliminada en esta fase por Paraguay.

Argentina solo se perdió los octavos en 2002, al caer en la fase de grupos.

El formato actual de octavos se usa desde 1986.

El ganador de Argentina-Cabo Verde jugará contra el vencedor de Egipto-Australia, programado para más tarde este viernes.

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