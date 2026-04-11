Frenkie de Jong sorprende en su regreso al FC Barcelona: «Esto es algo que casi nunca se ve en él»

Frenkie de Jong regresó el sábado al FC Barcelona en el derbi contra el Espanyol (4-1). El internacional holandés entró con ganas y solo necesitó unos minutos para dar una asistencia. El analista de Ziggo Sport, Ronald de Boer, está impresionado con el centrocampista.

El Barça dominó la primera parte y se marchó al descanso 2-0. En la segunda, pareció pensar más en la vuelta de Champions contra el Atlético.

El Espanyol aprovechó un despiste en un saque de banda para empatar y creó ocasiones para más, pero, tras la reaparición de De Jong en el 84’, el Barça sentenció 4-1.

«Los últimos diez minutos fueron interesantes con Frenkie en el campo; aportó energía y es un auténtico líder», explicó De Boer.

«Hubo un momento de tensión. Si ves el 2-1 del Espanyol, el Barcelona estaba dormido. Los espacios que regalaron... Increíble».

«Fíjate», comenta De Boer al ver las imágenes del 2-1. «No hay absolutamente nadie marcando. Todo el tiempo, completamente solo en el mundo. Esto, claro, no puede ser. Por lo mismo, te pueden hacer daño».

«Cuando Frenkie entró, todo cambió: empezó a tirar del equipo, a correr en profundidad incluso sin balón, y eso se notó en el gol. Es raro verle hacer esas carreras en la línea de ataque».

De Jong regateó al portero Marko Dmitrovic, esperó unos segundos y luego pasó el balón al goleador Rashford. «Rashford remató muy bien. Frenkie buscaba a alguien que pudiera hacerlo y al principio pensó en Yamal. El balón llegó un poco por detrás, pero él lo definió de forma excelente», afirmó De Boer.

Su regreso llega en un buen momento para el Barcelona, que lucha por LaLiga y la Champions, y para la selección holandesa. En unos dos meses comenzará el Mundial de 2026. De Jong se perdió la anterior convocatoria por una lesión en el tendón de la corva.