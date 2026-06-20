Frenkie de Jong, sin pelos en la lengua: «Esa gente no entiende nada de...»

Tras la goleada 5-1 a Suecia, Frenkie de Jong respondió a sus críticos. En una entrevista con Noa Vahle de SBS6, el centrocampista holandés afirmó que muchos ven el fútbol, pero pocos lo entienden de verdad. Así respondió al debate sobre su rol en la selección de Ronald Koeman.

El sábado en Houston, la Orange dio un gran paso hacia la siguiente ronda del Mundial gracias a los goles de Brian Brobbey (2), Cody Gakpo (2) y Crysencio Summerville.

Tras el partido, De Jong se mostró satisfecho y destacó: «Suecia nos dejó más espacios que Japón, así que fue más cómodo jugar».

Vahle recuerda entonces las palabras de Koeman, quien un día antes había revelado que habló con De Jong sobre su aportación en ataque. El centrocampista admite que le gusta pensar más en el ataque cuando la situación lo exige, pero matiza las críticas que recibe, también tras el partido contra Japón.

«Tengo la sensación de que mucha gente, en realidad, no entiende nada de fútbol. Lo ven, pero no lo ven. Tampoco pasa nada, porque así todo el mundo puede hablar de ello, pero es así», afirmó De Jong.

Añade que a menudo se malinterpreta su juego: «Oigo que dicen que no hago pases en profundidad, pero eso no es cierto. Simplemente no se fijan bien. Depende del partido y del momento: ¿alguien corre o no? ¿Cómo corre? Eso depende de muchas cosas».

Tras el partido, el capitán Virgil van Dijk respaldó a De Jong y afirmó que las críticas son exageradas. «Me alegra oír eso», respondió el centrocampista. «En general, en los Países Bajos podríamos valorar más a los jugadores».

Eso sí, acepta las críticas justas: «Todos podemos tener un mal partido; no pasa nada. Pero a menudo se exagera y de repente eres un mal jugador. Hay muchos chicos que llevan años al más alto nivel. Hoy todos quieren decir lo primero que se les ocurre para hacerse famosos».

Y concluye con una sonrisa: «Lo más importante es que hemos ganado y estamos contentos por ello».