Frenkie de Jong rompe su silencio sobre su doloroso regreso al Clásico y promete recuperar la titularidad en el Barcelona

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Frenkie de Jong ha expresado su frustración tras la decepcionante derrota del Barcelona por 2-1 ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou. El internacional neerlandés regresó por fin a los terrenos de juego en un encuentro de máxima exigencia, pero no pudo evitar que el Barcelona cayese ante su eterno rival.

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Desolación en la capital catalana

De Jong ha hablado de la frustración por la derrota del club por 2-1 ante Madridd. El duelo, en el que los visitantes se llevaron la victoria, dejó un sabor amargo al equipo local, que tuvo dificultades para mantener su ritmo táctico habitual. De Jong reconoció que perder un partido de tanta repercusión supone un duro golpe para la moral de la plantilla, especialmente ante su afición.

«Perder siempre duele, especialmente en casa y aún más en un derbi. No es lo que esperábamos, pero seguimos en lo más alto de la liga y tenemos que recuperarnos después de esta semana difícil», declaró el neerlandés a los medios del club, según recoge VoetbalPrimeur. Pese a la decepción, sigue convencido de que el equipo tiene la calidad necesaria para reaccionar de inmediato y mantenerse en la lucha por el título de LaLiga. «Tenemos equipo para hacerlo. No debemos perder la confianza y tenemos que seguir por el camino que hemos emprendido», añadió.

Problemas tácticos ante el Real Madrid

Al analizar el partido, De Jong fue sincero sobre las dificultades del Barcelona para imponer su estilo. Señaló que los errores no forzados con el balón permitieron al Real Madrid aprovechar su mayor fortaleza: el contraataque. Cuando el Barcelona perdió la concentración en las primeras fases de la salida de balón, la eficacia de los delanteros del Madrid acabó marcando la diferencia entre los dos gigantes españoles.

«Es cierto que jugamos con menos fluidez de lo habitual. Perdimos el balón con algo más de frecuencia, y esa es su fortaleza: si pierdes el balón en la primera o segunda fase de la salida, tienen jugadores muy rápidos que pueden ser decisivos», admitió De Jong.

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Compromiso con la identidad blaugrana

Pese a las deficiencias tácticas que quedaron al descubierto durante el partido, el internacional neerlandés descarta que el Barcelona cambie su planteamiento fundamental. Cree que el compromiso del club con el fútbol de ataque es irrenunciable, aunque lo deje expuesto a amenazas concretas. Para De Jong, mantener el ADN del club es más importante que adoptar un estilo pragmático en los grandes partidos.

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«Buscábamos la victoria, porque esa es nuestra identidad y nunca la perderemos. Pero entonces marcaron en un contraataque y tenemos que hacerlo mejor», reflexionó.

La lucha por un puesto de titular

Más allá del resultado colectivo, De Jong afronta ahora el reto personal de volver a consolidarse como titular indiscutible en el centro del campo de Hansi Flick. Durante su ausencia, varios jugadores han dado un paso adelante, lo que ha generado una abundancia de opciones de gran calidad en la medular. Sin embargo, el neerlandés considera que esta competencia interna es una parte saludable de la vida en uno de los clubes de fútbol más grandes del mundo.

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«Tenemos muchos jugadores de gran nivel. Hay jugadores muy buenos, especialmente en el centro del campo. La competencia es lógica en un equipo como el Barcelona; no es nada nuevo. Quiero aportar mi parte y volver al once titular lo antes posible», afirmó De Jong.