Frenkie de Jong elogia a una pieza clave en el «merecido» título de liga del Barcelona

Frenkie de Jong se proclamó el domingo campeón de España por segunda vez consecutiva. Su FC Barcelona venció 2-0 al Real Madrid en casa, logrando el 29.º título de Liga del club.

Tras el Clásico, el mediocampista defensivo habló del título y de la temporada del equipo de Hansi Flick. El exjugador del Ajax cree que la corona es más que merecida.

«Todos los títulos son especiales. Pero este un poco más, porque le ganas al Real Madrid en casa», declaró De Jong a Movistar Plus+. Sin embargo, como capitán, no levantó la copa el domingo por la noche; Ronald Araújo, tras un periodo mentalmente difícil, fue el encargado de hacerlo.

«Hay que celebrar cada título», añade el centrocampista, que logra su tercer título de Liga. «Sobre todo un título por el que luchas todo un año. Y este año hemos sido claramente los mejores», afirma De Jong, quien elogia a Flick.

«Hansi es muy importante para nosotros. Tiene ideas claras sobre el fútbol y nos da mucha libertad para demostrar nuestras cualidades en el campo», afirma De Jong sobre su entrenador, cuyo padre falleció poco antes del Clásico. El técnico ha recibido mucho apoyo de sus jugadores y se muestra muy agradecido. «Su reacción fue fantástica. Nunca olvidaré ese momento. Estoy muy contento y orgulloso de cada jugador y cada miembro del cuerpo técnico de este club», afirma Flick.

Para el Barcelona ha sido una temporada exitosa a nivel nacional: además de la Liga, ganó la Supercopa de España.

Sin embargo, la temporada no fue perfecta. En las semifinales de la Copa del Rey, el campeón nacional cayó ante el Atlético de Madrid, y en los cuartos de final de la Liga de Campeones el Barcelona volvió a inclinarse ante el equipo de Diego Simeone.