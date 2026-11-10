Frenkie de Jong (29) vuelve a la selección de Países Bajos por primera vez desde el Mundial. El centrocampista del FC Barcelona disputó recientemente su partido número 300 con el club y se prepara para los próximos encuentros internacionales contra Grecia y Alemania. Voetbalzone habló en Zeist con el capitán provisional de la selección neerlandesa.

El seleccionador Xavi Hernández era una cara nueva para la mayoría de los internacionales, pero De Jong disputó nada menos que 107 partidos oficiales con el Barça a las órdenes del español. Precisamente él tuvo que perderse la primera ventana internacional con su antiguo entrenador.

Desde la televisión, De Jong vio cómo sus compañeros de la selección neerlandesa sumaban sus primeros ocho puntos en la Liga de Naciones. «Me cuesta decir qué ha cambiado, pero enseguida vi patrones en la forma en que el entrenador quiere sacar el balón desde atrás».

«Eso varía un poco según el rival, por supuesto, pero se veía claramente qué se había trabajado en los entrenamientos y de qué se había hablado», comienza De Jong.

Según De Jong, la idea general de Xavi está clara. «Quiere presionar arriba y sacar el balón desde atrás con criterio para crear el mayor número posible de ocasiones. La forma concreta de hacerlo también depende del rival».

De Jong cree que esta táctica, en la que es importante buscar la superioridad numérica, encaja bien con la actual selección de Países Bajos. «Eso siempre ha sido lo que queríamos, aunque también hemos pasado por etapas en las que, por ejemplo, hemos sido algo más pasivos en la presión. Al final, casi todos los entrenadores quieren dominar con la selección neerlandesa. La mayor diferencia está en cómo hacerlo».

Eurocopa 2028

La selección de Países Bajos tiene calidad de sobra, asegura De Jong. «Somos un equipo con mucha fuerza y velocidad, con mucha potencia física. Por supuesto, todavía tenemos que asimilar por completo la forma de jugar, y eso también lleva tiempo. Además, todos tienen que hacer de verdad lo que se les pide».

«Creo que aún hay mucho margen de mejora, lo cual es lógico, pero sin duda hay potencial. Estamos trabajando en ello. La Eurocopa es, en última instancia, lo más importante; tenemos que procurar avanzar hacia ese objetivo».

¿Qué necesita un equipo para ganar un gran torneo? «Muchísima calidad. Nosotros también tenemos mucha, pero en el último Mundial, la última prueba real, quedamos eliminados entre los últimos 32. Eso significa que todavía no estamos lo bastante cerca como para ganar la próxima Eurocopa».

«Es nuestro objetivo, y creo que podemos crecer hasta llegar a ser competitivos y luchar lo más arriba posible por el título. Ahora todavía estamos lejos de eso», reconoce De Jong.

De Jong no cree que Países Bajos tenga que jugar necesariamente con cinco defensas para triunfar en un gran torneo. «Pero, al final, esa es una decisión del entrenador. Por lo que he visto hasta ahora, no tengo la impresión de que vayamos a jugar pronto con cinco defensas a las órdenes de Xavi».

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La capitanía

Ante la ausencia del defensa del Liverpool Virgil van Dijk, De Jong será el capitán provisional de la selección de Países Bajos durante la próxima semana. «Por supuesto que significa algo. Creo que ser capitán es un honor enorme para cualquiera, y para mí también. Ser el capitán de tu país. Ser internacional es lo máximo a lo que se puede aspirar y ahora, además, soy el capitán de Países Bajos».

De Jong no intentará suplir la voz de Van Dijk en el campo. «Yo también digo cosas, pero creo que cada uno debe mantener su propia personalidad en ese aspecto. Por supuesto, la comunicación es necesaria. Desde atrás resulta más fácil, porque tienes todo el campo delante, y Virgil es muy bueno en eso».

«Le sale de forma natural y puede hacerse oír por muchos, incluso en un estadio grande. Eso nos faltará y sin duda lo echaremos de menos, porque es nuestro capitán y líder. Pero eso no significa que alguien que normalmente no lo hace tenga que asumir de repente ese papel».

«Siempre me hago notar, pero hay distintas formas de estar presente y de liderar a un equipo. No tengo que empezar de repente a dar indicaciones como Virgil, porque tampoco tendría el mismo impacto», afirma De Jong.

¿Es De Jong un líder más parecido a Van Dijk o a Lionel Messi, que apenas alza la voz? «Creo que estoy en un punto intermedio. No me oirás gritar durante todo el partido, pero sí doy indicaciones. Si veo algo, lo digo. Y, si vas a hablar, tienes que tener algo que decir».

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Nuevas incorporaciones

Con Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink y Ruben van Bommel, De Jong tiene tres nuevos compañeros en la selección. «Yo no estuve en la concentración anterior, por supuesto, pero en los partidos que vi desde casa me causaron una buena impresión».

«Se ve enseguida que tienen talento y una buena actitud, algo muy importante», subraya el futbolista, internacional en 70 ocasiones.

Según De Jong, en Países Bajos sigue habiendo talento de sobra. «Creo que la Eredivisie siempre aporta nuevos talentos. Eso, por supuesto, va por rachas. Sin duda hay jugadores con talento que podrían incorporarse en el futuro, pero no me parece prudente dar nombres concretos ahora».

De Jong y sus compañeros comenzarán la breve ventana internacional el viernes 13 de noviembre con un partido en casa contra Grecia en el Johan Cruyff Arena. Después, la selección de Xavi viajará a Berlín, donde el lunes 15 de noviembre le espera el encuentro contra Alemania en el Olympiastadion.

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