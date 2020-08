Dan Fredkin comprará la Roma por 450 millones de euros más 80 en fichajes

Friedkin comprará la Roma por 450 "kilos" más otros 80 en fichajes; el millonario americano tiene un patrimonio de 4.300 millones

Aún no es nada oficial, pero parece cuestión de horas. A sólo 24 horas de enfrentarse al Sevilla FC en los octavos de final de la Europa League, la AS está a un paso de cambiar de dueño Tras ocho años bajo el mandato del norteamericano James Pallotta, la AS Roma está cerca de cambiar de propietario. El nuevo dueño de la Roma sería Dan Friedkin. Según la prestigiosa revista "Forbes", Friedkin posee un patrimonio de 4.300 millones de dólares, está cerca de cerrar un acuerdo definitivo y llegaría para "revolucionar" el club.

La oferta: 450 millones más 80 "kilos" en fichajes

La pasada navidad, Fredkin ofreció unos 800 millones de euros por la AS Roma, pero la negociación, aunque parecía encarrilada, acabó fracasando. Ahora las condiciones de la compra han cambiado por el impacto terrible del coronavirus. La prensa italiana cree que la nueva oferta de Fredkin será de 450 millones de euros por la mayoría accionarial de la AS Roma, más otros 80 "kilos" en presupuesto para fichajes.

La intención del nuevo propietario del club, según varios medios de comunicación italianos, pasa por blindar a los Dzeko, Under, Zaniolo,Justin Kluivert y compañía , para después acometer en el mercado una serie de fichajes de campanillas. En la prensa italiana se habla de que se inyectarán 80 millones de euros exclusivamente destinados a reforzar la plantilla. Un dinero que irá al margen del que se pague por la adquisición del club.

En enero, la compra se vino abajo

El pasado mes de diciembre, "Friedkin Group" del millonario Dan Friedkin, no pudo completar la compra del club . En aquellos momentos, venta de la mayoría del paquete accionarial se iba a hacer oficial en enero con un precio bestial, ya que la compra ascendía a casi unos 800 millones de euros. Entonces no pudo ser y no hubo acuerdo, pero ahora parece que la firma del acuerdo es una simple cuestión de horas.

Adiós a la era Pallotta

La era Pallotta llega a su fin y los abogados de Friedkin tienen previsto aterrizar en estos días en Roma para cerrar la negociación. Pallotta abandonará el club sin haber sido capaz de lograr ganar ni un sólo título. En su momento compró el club por 130 millones. Ahora falta saber qué sucederá con el proyecto del nuevo estadio del club, acuyas cobras están pendientes de ser aprobadas por el consistorio romano. En un principio, esto también podría formar parte del proceso de compra del club, que podría ser oficial en los próximos días.