Freddy Rincón: "Me faltó ser blanco para triunfar en el Real Madrid"

El colombiano denunció racismo en su etapa en el conjunto blanco y señaló que eso fue clave para que no triunfara.

Freddy Rincón concedió una entrevista a Gol Caracol en la que se refirió a su pasado como jugador del y respondió a la pregunta de por qué no triunfó en el equipo blanco.

El colombiano explicó que sufrió racismo en el equipo madridista. “No sufrí el racismo del día a día, pero para jugar dentro del Madrid, sí. Me faltó ser blanco para triunfar”.

Rincón, que llegó al equipo blanco en la temporada 1995-96 en la que no se ganó el puesto de indiscutible llegando a jugar apenas 21 partidos en los que no marcó ni un solo gol, explicó que “con Valdano era muy difícil porque lo tenían presionado, pero le estoy agradecido porque me hizo madurar como hombre y como persona”.

Describe aquel vestuario blanco como uno “con muchos egos y orgullo, cosas que lo da estar en el mejor equipo del mundo” y añade que “codearse con esas figuras era bueno e hice muchos amigos”.