«Fraude»: el expresidente del Manchester City exige la expulsión del equipo de la Premier League

David Bernstein, expresidente del Manchester City, aseguró que las sanciones impuestas al club, en caso de que fracase su apelación, no deben limitarse al aspecto económico, subrayando que el caso representa una amenaza para la credibilidad de toda la Premier League.

Bernstein afirmó, en declaraciones a la cadena británica «BBC», este martes: «El asunto es increíble por su enorme gravedad. Lo primero que pienso es: ¿debería la junta directiva continuar? ¿Y deberían las personas implicadas ser apartadas de su cargo de inmediato?».

Y añadió el presidente del Manchester City entre 1998 y 2003: «El asunto es muy, muy grave. Creo que es realmente terrible. Hay una corriente de pensamiento entre los abogados que se basa en negar, luego negar y luego negar, pero este es un club de fútbol que pertenece a una competición, y aquí está en juego la credibilidad de toda la liga».

Y prosiguió el expresidente del Manchester City: «Me atrevería a decir que el asunto podría representar una forma arraigada de fraude. Y si es así, yo no soy abogado, pero desde mi punto de vista, se trata de algo tan grave que trasciende las competencias del fútbol».

Bernstein insistió en que las sanciones, si se demuestran las infracciones, no deben ser solo económicas, y afirmó: «Las sanciones no pueden limitarse al aspecto económico, sino que deben ir mucho más allá de eso».

Y concluyó sus declaraciones diciendo: «Si la apelación fracasa, el Manchester City no puede permanecer en la Premier League y debe asumir las consecuencias. Y lo digo como aficionado y amante del club».

Las declaraciones de Bernstein llegan después de que la asociación de la Premier League anunciara la condena oficial del Manchester City por infracciones económicas graves.

Por su parte, el club respondió en un comunicado oficial que dispone de pruebas de su inocencia y que apelará contra la decisión de su condena.