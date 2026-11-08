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Pierre Sage Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

¡Frank y Dyche, a la espera! El Crystal Palace estudia alternativas para el banquillo mientras Pierre Sage lucha por conservar su puesto

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La continuidad de Pierre Sage en Selhurst Park pende de un hilo tras la dolorosa derrota en casa por 1-3 ante el Liverpool. El resultado deja al Crystal Palace hundido en el último puesto de la Premier League cuando el club afronta el último parón de selecciones del año.

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El Crystal Palace estudia cambiar de entrenador tras una pésima racha

La directiva del Crystal Palace está evaluando la situación de Pierre Sage tras un desastroso inicio de la Premier League. La derrota en casa del domingo ante el Liverpool supuso la cuarta derrota consecutiva en liga, por lo que el Crystal Palace suma solo siete puntos en sus diez primeros partidos. El equipo tiene el peor registro defensivo de la máxima categoría, con 24 goles encajados esta temporada, y su rendimiento en Europa también ha flaqueado: solo ha ganado uno de sus cuatro partidos de la Liga Europa.

Según Sky Sports, el exentrenador del Brentford y del Tottenham Thomas Frank se ha perfilado como uno de los principales candidatos para asumir el cargo si se decide realizar un cambio. Sage llegó con grandes expectativas después de llevar al Lens a una histórica victoria en la Copa de Francia, pero le ha resultado enormemente difícil adaptarse al fútbol inglés.

Pese a la creciente presión, se mantuvo firme tras el último tropiezo en Selhurst Park. «No es pasar del sueño a la pesadilla», afirmó el técnico de 47 años. «No lo siento así. Estoy trabajando y centrado en mi trabajo y en lo que tengo que hacer para encontrar la solución. Los resultados no están a la altura y sé que debo esforzarme más en esas cuestiones, especialmente en nuestra forma de jugar, para dar ese paso».

Una crisis de identidad táctica y dificultades para reforzar el equipo

Uno de los principales problemas parece ser la incompatibilidad entre la filosofía que prefiere Sage y las características de la plantilla. En el Lens, Sage se ganó una reputación por su presión a un ritmo intenso y el dominio de la posesión, pero el Crystal Palace no ha logrado reproducir esa intensidad. El equipo ha echado de menos la chispa de Ismaila Sarr, cuya ausencia por lesión se ha acusado especialmente después de que marcara 21 goles la temporada pasada.

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Sage también ha tenido que afrontar las distracciones fuera del campo relacionadas con el futuro de Jean-Philippe Mateta y Sarr, a quienes se les ha relacionado con una posible salida. La combinación de mala suerte e incompatibilidad táctica ha hecho que el Crystal Palace no gane en liga desde mediados de octubre. Al analizar la situación actual, el técnico reconoció que lo que están ofreciendo no responde a las expectativas. «Tenemos que ser más competitivos», declaró Sage a los medios. «Ahora mismo generamos algunas cosas, esperamos mucho, pero no tenemos los resultados que esperamos».

Los posibles sustitutos

Con el parón internacional como una oportunidad para cambiar, la directiva del Crystal Palace está estudiando alternativas. Además de Frank, se cree que el exentrenador del Nottingham Forest Sean Dyche cuenta con el apoyo de algunos miembros de la directiva. Ambos entrenadores están sin equipo, por lo que podrían asumir el cargo antes de que el Crystal Palace visite al Coventry el 21 de noviembre. La presión se ve agravada por el hecho de que Oliver Glasner, el antecesor de Sage, logró un gran éxito al conquistar la primera FA Cup del club y una Liga Europa Conferencia antes de marcharse al Forest.

La racha actual, iniciada con la humillante derrota por 5-0 ante el Brighton en un derbi, ha convertido a Sage en el favorito de las casas de apuestas para ser el primer entrenador en perder su puesto esta temporada en la Premier League. Aunque algunos dentro del club han expresado comprensión por la situación debido a la plaga de lesiones y a la pérdida de jugadores de primer nivel como Michael Olise y Marc Guehi durante el último año, la situación de la clasificación empieza a ser imposible de ignorar. Si el Crystal Palace quiere evitar una lucha por evitar el descenso durante toda la temporada, la directiva podría sentirse obligada a actuar antes de que comience el periodo navideño. Las próximas dos semanas serán decisivas para el futuro de Sage en el sur de Londres.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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