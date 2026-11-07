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El entrenador del Coventry City, Frank Lampard, criticó el arbitraje de la Premier League y la norma sobre los tirones de pelo después de que tres decisiones perjudicaran a su equipo en la derrota por 3-1 del viernes ante el Everton. El exentrenador del Everton acabó furioso porque no se señaló penalti después de que el defensa James Tarkowski tirara del pelo a Caleb Yirenkyi.

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Tres decisiones arbitrales frustran al entrenador visitante

Lampard vio cómo su equipo se adelantaba por medio de Yann Gboho tras el descanso, antes de que un doblete de Thierno Barry y un gol tardío de Kiernan Dewsbury-Hall sellaran la remontada del Everton. Sin embargo, los visitantes se mostraron furiosos después de que el árbitro Stuart Attwell y el árbitro asistente de vídeo Timothy Wood desestimaran tres reclamaciones importantes. Además del encontronazo de Tarkowski con Yirenkyi, el Coventry pidió sin éxito que se sancionara un tropiezo de Vitalii Mykolenko sobre Taiwo Awoniyi y una mano de Barry.

La flexibilización de la norma reabre el debate sobre los penaltis

Aunque la norma sobre los tirones de pelo se flexibilizó esta temporada después de que se mostraran tres tarjetas rojas la pasada campaña, de modo que solo la fuerza excesiva y la intencionalidad justifican una expulsión, Lampard consideró que el tirón de Tarkowski dentro del área en la primera parte seguía siendo una falta clara.

Tras el partido, Lampard declaró: «Dicen que el tirón no es suficiente y creo que es una situación difícil de valorar. ¿Qué constituye un tirón de pelo? Habéis decidido que lo es, pero que no es suficiente. He visto las jugadas; a veces, con las emociones del momento, no puedes apreciarlas con claridad desde la banda».

«Creo que las normas están bien. No es tarjeta roja. En cierto modo lo entiendo, porque en un partido de fútbol pasan muchas cosas que no son tan graves. Son cosas que pueden ocurrir, pero creo que la norma sigue estableciendo que es falta, así que para mí fue falta».

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Los entrenadores discrepan sobre la posible mano

Aunque las repeticiones apuntaban a que el contacto de Mykolenko con Awoniyi se produjo justo fuera del área antes del gol inicial de Gboho, Wood también dio por válido el segundo gol de Barry pese a que el balón pareció cambiar de dirección al tocarle el brazo.

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Sobre ambas jugadas, Lampard añadió: «Para mí, lo de Taiwo, sobre la línea del área, es penalti. En cualquier caso, hay que señalar la falta en directo. El árbitro dejó seguir y a mí me pareció penalti».

«Lo de Barry es mano. He oído que dicen que no le tocó la mano, pero he visto un ángulo en el que, con el último toque, desvía el balón hacia dentro. Para eso está el VAR».

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«No puedo sentarme aquí y decir que lo sé todo y que deberían haber señalado las tres, aunque una o dos no nos favorezcan, pero está claro que habrían cambiado el partido».

Sin embargo, el entrenador del Everton, David Moyes, negó que hubiera mano y cuestionó la norma sobre los tirones de pelo: «Hemos tenido muchas [decisiones] en contra. Está claro que no le da en la mano».

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«La norma sobre los tirones de pelo ha cambiado, así que, si lo hubiera sido, sería tarjeta amarilla, pero sigo pensando que es ridículo que esa norma exista en el fútbol. No entiendo por qué no la corrigen por completo, porque no me parece una buena norma en absoluto».

El parón internacional brinda una oportunidad para recomponerse

La victoria del viernes elevó al equipo de Moyes al quinto puesto de la tabla y dejó al Coventry en el 16.º antes del parón internacional de noviembre. El Coventry se quedó preguntándose por qué se dio por válido el gol de Barry cuando al Nottingham Forest le anularon un tanto similar contra el Tottenham Hotspur a principios de esta temporada. Lampard deberá ahora levantar el ánimo de una plantilla indignada antes de que se reanude la competición en la máxima categoría a finales de este mes.