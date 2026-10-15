Frank de Boer y Alderweireld, demoledores con una entrevista «que da vergüenza ajena» en el Ajax

Frank de Boer y Toby Alderweireld criticaron duramente el jueves por la noche en Ziggo Sport el deficiente inglés del entrenador del Ajax, Míchel Sánchez. El español, que lleva ya tres meses y medio trabajando en Ámsterdam, tuvo enormes dificultades para hacerse entender tras la dolorosa derrota por 2-1 ante el Hajduk Split. La forma en que Míchel transmite su mensaje preocupa mucho a los dos analistas.

Míchel compareció ante las cámaras de Ziggo Sport tras la vergonzosa derrota en la Conference League e intentó explicar, en un inglés muy titubeante, qué había fallado. «Creo que nuestra primera parte no fue lo suficientemente buena. Perdimos muchos balones cuando teníamos la posesión y, sin balón, no tuvimos suficiente energía para presionar bien», afirmó el entrenador, quien también subrayó que el Ajax mejoró tras el descanso. «En la segunda parte dominamos el partido y merecimos más, pero encajamos dos goles por dos errores».

Míchel también recibió preguntas sobre la actuación de Jofre Torrents, que tuvo un papel negativo en los dos goles encajados. «Cometió un error en el segundo gol, pero su actuación no fue mala», respondió el español, que durante la entrevista buscó las palabras en repetidas ocasiones y tuvo dificultades para terminar las frases.

Eso tampoco pasó inadvertido en el estudio de Ziggo Sport, donde el presentador Sam van Royen sacó el tema. «También lo veo desde la perspectiva de la televisión y quizá no dirías esto si hubieran ganado y todo hubiera ido bien», comenzó el presentador. «Pero, por su inglés, por su comunicación, después de perder un partido... ¿no da una impresión un tanto torpe?».

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Alderweireld se mostró de acuerdo y se preguntó en voz alta cómo consigue Míchel transmitir su mensaje a la plantilla del Ajax. «Me pregunto: ¿cómo se comunica con su equipo? ¿En inglés o en español? Mucha gente no entiende español; el inglés lo entienden mejor, pero si hablas así...», dijo Alderweireld, sin ocultar su preocupación.

De Boer le dio la razón con un juicio demoledor: «Da vergüenza ajena escucharlo». Alderweireld continuó: «Si haces eso en el vestuario, obtienes exactamente el mismo resultado», señaló el exdefensa, que también tiene dudas sobre el uso de un intérprete. «Si habla en español y otra persona lo traduce, muchas veces el mensaje ya no llega exactamente de la misma manera. Quizá él lo expresa de forma un poco distinta a quien lo traduce, así que no es lo ideal».

Van Royen planteó si Daley Blind, fichado según el presentador como una especie de prolongación de Míchel, podría desempeñar el papel de traductor. Alderweireld tampoco lo considera una solución ideal: «Mientras haya un intermediario, da igual que sea Daley Blind u otra persona. En un momento así tienes que transmitir tu pasión y tus conocimientos. El equipo debe estar prácticamente pendiente de cada palabra que dices y pensar: “Vale, sí, eso es”».