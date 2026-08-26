Los Warriors firmaron con poca diferencia a Brandon Williams y Georges Niang, ambos con contratos de un año. Williams cobrará en adelante 2,6 millones de dólares en los Warriors. Un precio de ganga, teniendo en cuenta que vivió su temporada revelación en 2025/26 con los Dallas Mavericks.

El jugador de 26 años promedió 13,0 puntos, 3,9 asistencias y 2,9 rebotes en 66 partidos, con una media de 22,2 minutos, y acertó el 47,2 por ciento de sus tiros de campo. En la temporada anterior, en 33 partidos, se había quedado en apenas 8,3 puntos y 2,3 asistencias.

Williams había llegado a la liga en 2021 como undrafted free agent y encontró un nuevo hogar en el equipo de la G League de los New York Knicks. Allí se ganó oportunidades mayores con los Portland Trail Blazers gracias a sus 17,7 puntos de media, donde en la temporada 2021/22 disputó al menos 24 partidos y dejó una impresión convincente (12,9 puntos, 37,2 FG%, 3,1 rebotes, 3,9 asistencias).

Tirador codiciado: Niang se perdió toda la temporada de la NBA

Aun así, tras su despido en octubre de 2022 pasó más de un año hasta que los Mavs se fijaron en él y le ofrecieron un contrato two-way. Después de firmar en marzo de 2025 su hasta ahora tope de carrera con 31 puntos ante los Memphis Grizzlies, recibió su primer contrato de larga duración en la NBA. Una vez se convirtió en agente libre, los Warriors se movieron ahora y cerraron de inmediato el siguiente acuerdo con Niang.

El veterano de 33 años se perdió toda la pasada temporada debido a una lesión de pie de larga duración, pero aun así fue traspasado en el marco del espectacular traspaso de Jaren Jackson Jr. de los Utah Jazz a los Memphis Grizzlies y posteriormente fue cortado allí.

Ahora Niang está recuperado y, por sus indiscutibles cualidades como tirador, era considerado un agente libre bastante codiciado. Niang acierta a lo largo de su carrera cerca del 40 por ciento de sus tiros desde el perímetro, así que está claro lo que esperan de él los Warriors.

Y los Dubs tampoco son un destino completamente desconocido para Niang: en 2017 estuvo en el training camp de los Warriors y después formó parte brevemente del equipo de la G League de los Santa Cruz Warriors.

Con este doble golpe, los Warriors han ocupado por ahora su última plaza del roster, por lo que la planificación de la plantilla parece estar cerrada.

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