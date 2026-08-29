Franck Kessié ha vivido un día de locos. El marfileño, libre de contrato, estaba muy cerca de fichar por la Juventus, pero las negociaciones se rompieron esta mañana. Unas horas más tarde, Kessié alcanzó un acuerdo con su antiguo amor, la Atalanta, que ya lo ha presentado con orgullo.

Kessié quería regresar a Europa tras tres años en el Al-Ahli de Arabia Saudí, donde anteriormente había triunfado a lo grande. El centrocampista defensivo (29) se convirtió en una estrella en el AC Milan y después jugó cuatro años en el FC Barcelona.

El capitán de Costa de Marfil ganó dos grandes títulos con el Al-Ahli. Tanto en 2025 como en 2026, el equipo del actual entrenador del Newcastle United, Matthias Jaissle, conquistó la Liga de Campeones de la AFC. La Supercopa de Arabia Saudí (2026) también figura en el currículum de Kessié.

El sábado por la mañana, Sky Sport Italia informó de que Kessié, pese a las largas negociaciones, definitivamente no iría a la Juventus. El mediocentro no se conformó con 4,5 millones de euros netos por año y tampoco se alcanzó un acuerdo sobre la comisión para sus agentes.

Según Sky , en realidad la Atalanta ni siquiera estaba en el radar de Kessié, pero tras el contacto inicial su firma quedó estampada «en cuestión de horas» en su flamante contrato, válido hasta mediados de 2029.

Así, Kessié regresa de repente al club en el que se formó y en el que vivió su irrupción en el fútbol profesional. En el verano de 2017 dejó 32 millones de euros en las arcas de la Atalanta cuando fue vendido al Milan. Kessié se reencontrará en la Atalanta, entre otros, con la leyenda del club Marten de Roon.

De Roon dejó la Atalanta en 2016 para marcharse al Middlesbrough, lo que dio una oportunidad al entonces joven Kessié. Kessié causó tal impresión que, después de solo 31 partidos, el Milan lo fichó. La Atalanta decidió entonces repescar a De Roon de Inglaterra apenas un año después.