Francisco Trincao: "El interés del Barcelona me dejó sin palabras"

El nuevo jugador del club azulgrana confiesa en los medios del club que "no imaginaba que pudiera pasarme algo así tan joven".

Francisco Trincao, el flamante nuevo jugador del Barcelona a pesar de que tiene sólo diecinueve años, confiesa en los medios del club que cuando conoció el interés azulgrana "me quedé sin palabras" y que, a pesar de estar "contento, no sabía qué decir". El extremo portugués admite que "siempre supe que tenía cualidades, pero no me imaginaba que podía pasarme algo así tan joven".

Para el jugador, convertirse en nuevo miembro de la plantilla barcelonista supone "un orgullo y es un paso muy importante para mí" pero sabe que su consolidación no será nada fácil. Sin embargo, él se presenta como "un futbolista muy fuerte mentalmente, que busca marcar, dar asistencias y ayudar al equipo" y advierte que "mi fuerte es el uno contra uno y para ello necesito la confianza que te da jugar partidos".

Eso último puede ser más complicado porque "el Barça es el Barça y tiene que ganar siempre" pero asegura que "vengo a jugar el máximo de partidos y a ganar todos los títulos". En este aspecto, "me gusta más jugar por la banda derecha, pero hago lo que me diga el entrenador" ya que "voy a intentar ayudar al equipo, ya sea como delantero, en la banda derecha o en la izquierda".

El portugués también admite que empieza a notar la fama por haberse convertido en nuevo jugador azulgrana. "La gente está mas atenta a lo que hago tanto en la cancha como fuera, pero me da igual yh ago lo mismo de siempre, trabajo para ser mejor todos los días".

Griezmann, el primero en darle la bienvenida

Por otra partre, el luso también desvela que Antoine Griezmann fue el primero en darle la bienvenida: "me pasó un mensaje en portugués que decía: ¿Cómo vas, crack?". De todas formas, no es el único con el que ha mantenido contacto. Su compatriota Nélson Semedo "es una ayuda para mí" si bien quien más cosas le ha contado sobre el ha sido su compañero en las filas del Braga, Abel Ruiz, con pasado azulgrana.

"Pasé el confinamiento con Abel Ruiz y fue más fácil superar esta situación, me ha hablado del club, de la ciudad y me ha dicho que es el mejor club del mundo, me ha recomendado que sea yo mismo y que todo irá bien".