Francisco Palencia perdió una oferta para dirigir en Europa por coronavirus

La terrible enfermedad terminó por afectar su oportunidad de ser entrenador en el Viejo Continente.

Pese a no tener un fructífero paso como entrenador de Pumas y , Francisco Palencia no se rinde y actualmente radica en Europa, buscando prepararse para la próxima oportunidad laboral de su trayectoria.

El Gatillero vive en , confesando en entrevista con TUDN que existió una posibilidad para dirigir, pero que terminó yéndose en este momento por el COVID-19. “Tuve una oferta en Europa pero se paró por lo del coronavirus y ahora, en , pues espero que pronto sorteemos esta situación y se dé volver, porque estoy muy al pendiente de lo que suceda ahí”, aseguró sin especificar qué club lo buscó.

Igualmente y por su experiencia, Palencia invitó a más técnicos mexicanos a emigrar para buscar sus sueños en el Viejo Continente: “No es difícil. De hecho, si nos lo propusiéramos podríamos de alguna manera entrenar aquí. No es que no quiera, sin embargo, me quiero acabar de consolidar aquí como entrenador. Ya llevo tres años entrenando en el futbol mexicano y creo que tengo mucho que aportarle", finalizó.

Más equipos

Palencia Hernández busca una nueva oportunidad para dirigir, pero la terrible enfermedad terminó afectándolo y dejándolo en espera por algunos meses más. ¿Será la tercera la vencida para el querido exdelantero mexicano?