Francisco Conceicao: «¿El Liverpool? Es un gran club, pero la Juventus también lo es»

En los últimos días, se ha relacionado a Francisco Conceicao con el Liverpool, tras el anuncio de la marcha de Mohamed Salah al final de la temporada. El extremo de laJuventus ha respondido al supuesto interés de losReds durante una rueda de prensa celebrada en la concentración de la selección portuguesa en Cancún, México. Estas son sus palabras, recogidas por juventusnews24.com: «¿El Liverpool? Sé que se habla de un gran club, pero ya juego en un gran club donde soy feliz. En este momento solo estoy concentrado en estos dos partidos que tenemos con la selección y luego me centraré en el sprint final de la liga para ayudar al máximo a mi club».









«Estoy en un gran club —continuó— donde la presión por ganar es enorme. Solo tengo que seguir trabajando y contribuir con goles y asistencias. ¿El Mundial? Es un sueño y un objetivo, y haré todo lo posible por estar allí. Mi objetivo es ayudar con goles y asistencias, es lo que intento hacer. Tengo que seguir demostrando cada día que tengo la capacidad para ayudar a la selección y que ellos me ayuden a seguir creciendo».



